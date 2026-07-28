28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството

П равославната църква почита днес паметта на светите Прохор, Никанор, Тимон и Пармен – четирима от първите седем дякони, избрани от светите апостоли още в зората на християнството. Те посвещават живота си на служение на Църквата, на помощ към нуждаещите се и на разпространението на Христовото учение.

След Възкресението Христово и основаването на първата християнска общност в Йерусалим броят на вярващите започнал бързо да нараства. Апостолите все по-трудно успявали едновременно да проповядват Божието слово и да се грижат за ежедневните нужди на общността.

Затова те призовали вярващите да изберат седем достойни мъже.

„Братя, изберете измежду себе си седем души с добро име, изпълнени с Дух Свети и с мъдрост, които да поставим на тази служба, а ние ще пребъдваме в молитва и в служението на словото.“

Така били избрани Стефан, Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай. Те стават първите дякони в историята на Църквата.

Думата „дякон“ произлиза от гръцки и означава „служител“. Първоначално тяхната задача била да се грижат за бедните, вдовиците и нуждаещите се, както и да подпомагат извършването на евхаристийните вечери – богослуженията, по време на които християните преломявали хляб по примера на Иисус Христос на Тайната вечеря.

С времето обаче служението им далеч надхвърлило тези задължения. Освен че се грижели за общността, те активно проповядвали християнската вяра, участвали в богослуженията и подпомагали апостолите в разпространението на Евангелието.

Първите двама от седмината – свети Стефан и свети Филип – се почитат в отделни празнични дни. Днес Църквата отдава почит на останалите четирима.

Според църковното предание свети Прохор придружавал свети Йоан Богослов по време на неговата проповедническа дейност в Мала Азия. Именно той записал книгата „Откровение“, когато апостолът бил заточен на остров Патмос.

Свети Никанор загинал мъченически по време на едно от първите гонения срещу християните в Йерусалим, малко след убийството на свети Стефан – първия християнски мъченик.

Свети Тимон проповядвал Христовото учение в град Бостра, намиращ се в днешна Южна Сирия, където също приел мъченическа смърт заради вярата си.

Свети Пармен останал да служи на християнската общност в Йерусалим. Според преданието той изпълнявал своето служение с голямо усърдие и смирение и завършил земния си път в мир.

И до днес четиримата светци са пример за безкористно служение, милосърдие и вярност към християнската вяра, а Църквата ги почита като едни от първите строители на християнската общност.