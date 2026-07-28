Земетресение с магнитуд 7,1 по Рихтер разтърси Япония, издадоха предупреждение за цунами

С илно земетресение с магнитуд 7,1 разтърси югозападната част на Япония във вторник, съобщи Японската метеорологична агенция. Властите незабавно издадоха предупреждение за цунами за части от крайбрежието.

Ново силно земетресение в Япония, има предупреждение за цунами

Трусът е регистриран в 16:27 ч. местно време (10:27 ч. българско време) край остров Кюшу. По данни на Японската метеорологична агенция земетресението е достигнало седма степен по японската сеизмична скала „Шиндо“ – най-високото ниво, което измерва силата на разклащането на земната повърхност и потенциалното въздействие върху сградите и хората.

Мощно земетресение от 7,4 по Рихтер в Япония, предупреждение за цунами

След земетресението властите предупредиха, че по крайбрежието се очакват вълни на цунами с височина до един метър. Според прогнозите те е трябвало да достигнат брега около 17:00 ч. местно време. Японската обществена телевизия NHK съобщи, че на някои места вече може да са били регистрирани вълни с подобна височина.

Към момента няма официална информация за загинали или пострадали, нито за сериозни материални щети. Местните власти продължават да следят обстановката и призоваха жителите на крайбрежните райони да останат на безопасни места и да следват указанията на службите за защита при бедствия.

Мощно земетресение и предупреждение за цунами в Япония

Япония е сред най-сеизмично активните страни в света

Това е поредното силно земетресение, регистрирано в Япония през последните седмици. На 25 юни северната част на страната беше разтърсена от трус с магнитуд 7,2, който не причини жертви или значителни разрушения.

Япония е разположена върху четири големи тектонични плочи по периферията на Тихоокеанския „Огнен пръстен“ – най-активната сеизмична и вулканична зона на планетата. Поради географското си положение страната преживява стотици земетресения всяка година, а около 18% от всички силни трусове в света се регистрират именно там.

Ново силно земетресение в Япония, има предупреждение за цунами

Споменът за трагедията от 2011 г.

Всяко по-силно земетресение в Япония неизбежно връща спомена за една от най-тежките природни катастрофи в историята на страната.

На 11 март 2011 г. североизточното крайбрежие беше ударено от земетресение с магнитуд 9,0, последвано от опустошително цунами. Бедствието отне живота на близо 18 500 души, причини огромни разрушения и доведе до тежката авария в атомната електроцентрала „Фукушима“ – най-сериозната ядрена катастрофа след Чернобил.

След трагедията Япония инвестира значителни средства в модернизиране на системите за ранно предупреждение, изграждане на защитни съоръжения и усъвършенстване на мерките за реакция при природни бедствия, което позволява при подобни ситуации населението да бъде предупредено в рамките на секунди.