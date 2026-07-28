България

Мъж заплаши жена с нож и я прободе с вилица под окото за 100 евро

Софийската районна прокуратура поиска за постоянно в ареста 32-годишния обвиняем, който преби и изнудва жена в продължение на два часа

28 юли 2026, 12:09
Мъж заплаши жена с нож и я прободе с вилица под окото за 100 евро
Източник: Георги Димитров/Vesti

С офийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 32-годишен мъж с инициали А.М. за упражнена жестока принуда, придружена със закана за убийство и насилие спрямо жена.

Според събраните до момента доказателства тежкият инцидент се е разиграл в къща в село Владая в нощта между 25 и 26 юли. В продължение на два часа – от 22:30 ч. до 00:30 ч., обвиняемият се опитвал да принуди жертвата К.Е. да му предаде сумата от 100 евро.

По време на нападението А.М. крещял на жената с думите: „Ще те заколям, ще те убия, ще те приключа, ще те убия за стоте евро“.

През това време той опирал нож в гърлото ѝ, нанесевал ѝ последователни удари с ръце и крака по главата и тялото, а накрая я пробол с вилица в областта под лявото око, нанасяйки ѝ лека телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство за рекет и принуда чрез сила и заплахи (по чл. 213а от Наказателния кодекс), за което законът предвижда ефективно наказание „лишаване от свобода“.

С прокурорско постановление обвиняемият първоначално бе задържан за срок до 72 часа. Днес наблюдаващият прокурор внесе официално искане в Софийския районен съд за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

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