България

Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°

28 юли 2026, 06:25
Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите
Източник: iStock/Getty Images
  • Във вторник времето ще бъде предимно слънчево, с краткотрайни следобедни превалявания само на отделни места - главно в източните райони и планините. Температурите ще останат високи - между 31° и 36°, а в София около 31°.
  • Ще духа умерен до силен северозападен вятър, особено в Дунавската равнина и планините. По Черноморието ще е по-прохладно с температури 26°-30°, морска вода 21°-23° и слабо до умерено вълнение.
  • Затоплянето продължава в сряда и четвъртък. Очаква се предимно слънчево време и повишение на температурите до 32°-37°, без обявени предупредителни кодове за опасни явления.

Във вторник ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от северозапад, а в източната половина от страната - ще се ориентира от север-североизток. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони.

В София максималните температури ще бъдат около 31°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 28 юли 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 28 юли 2026 г. Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 28.07.2026 г.
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 28.07.2026 г. Източник: НИМХ

Преди обяд над планините ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачността. На изолирани места главно в масивите от Западна България ще превали краткотрайно. Ще духа до силен, по билото на Централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има около и след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, след обяд - от изток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 21°-23°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В сряда ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, в източните райони ще е до умерен. Температурите ще започнат да се повишават и максималните ще бъдат между 32° и 37°, малко по-ниски по Черноморието.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 29 юли 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 29 юли 2026 г. Източник: НИМХ

В четвъртък ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони - до умерен вятър от изток-североизток. Температурите ще продължат да се повишават.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 30 юли 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 30 юли 2026 г. Източник: НИМХ
  • Какво е подходящо да правим днес?

Слънчевото и топло време във вторник ще е подходящо за активности на открито, но заради високите температури е добре да се избягва продължително излагане на силно слънце в следобедните часове. Подходящи са:

  1. Разходки, излети и време сред природата - най-добре в сутрешните часове или късния следобед, когато температурите са по-комфортни.
  2. Плаж и морски активности - подходящи условия по Черноморието, с внимание към по-силното вълнение и временните увеличения на облачността по северното крайбрежие.
  3. Планински разходки - възможни са, но с повишено внимание заради силния вятър по билата и вероятността за краткотрайни превалявания на изолирани места.
  4. Спорт на открито - подходящо време за колоездене, леки преходи и тренировки, като е добре да се избират по-прохладни часове.
  5. Градски активности и пътувания - добри условия за посещения на забележителности, събития на открито и кратки пътувания.

Препоръчително е:

  1. да се носи вода и слънцезащита заради температури до 36°;
  2. да се избягват най-горещите часове на деня при продължителни дейности навън;
  3. да се следи развитието на облачността в планинските райони, където са възможни краткотрайни валежи.

Вижте в нашата галерия: 6 ползи от редовното излагане на слънце

6 ползи от редовното излагане на слънце
6 снимки
слънце
слънце
слънце
слънце
Източник: НИМХ    
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