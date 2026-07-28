Пускат допълнителни четири нови метровлака с разширението на третата линия

Д опълнителни четири метровлака ще бъдат пуснати в движение с откриването на новия 3-километров участък от третата линия на софийското метро под бул. „Ген. Владимир Вазов“. Преди държавната приемателна комисия кметът на София Васил Терзиев инспектира новоизграденото трасе, което включва три нови станции - „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“.

„Работата върви в срок, а целта ни е веднага след приемането на участъка да отворим вратите за хората, за да могат да се придвижват по-удобно и по-бързо“, заяви Терзиев. По думите му общината вече работи и по следващите разширения на метрото.

Източник: БГНЕС

Новите влакове са оборудвани със съвременни системи за автоматично управление и постоянна връзка с центъра за управление на движението. Линия 3 използва модерна сигнализационна система с ниво на автоматизация GoA3, която позволява автоматизирано управление с оператор на борда, а изградената инфраструктура дава възможност в бъдеще да се премине към напълно автоматизирана експлоатация.

Източник: БГНЕС

Преди пускането на участъка предстои държавната приемателна комисия да удостовери, че строителството отговаря на всички изисквания за безопасност и качество. След нейното одобрение трасето ще бъде въведено в редовна експлоатация.

Разширението на Линия 3 до кв. „Левски“ ще осигури достъп до метрото на над 45 000 души дневно. Строителството започна през март 2022 г., а проектът е финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост със 282,3 млн. лв. без ДДС.