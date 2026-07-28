Любопитно

„Дисморфия на милениалите“: 20 признака, че все още не се чувствате като истински възрастни

Интернет сензацията Хелън Макферсън обяснява защо цяло едно поколение отказва да остарее, жадува за носталгията от 90-те и се чувства като „самозванец“ в света на възрастните. Проверете дали и вие страдате от това състояние

28 юли 2026, 10:53
„Дисморфия на милениалите“: 20 признака, че все още не се чувствате като истински възрастни
Източник: iStock

А ко в дълбините на душата си твърдо вярвате, че края на миналия век бе само преди броени години, не посягайте към калкулатора. Не сте лоши в математиката — просто вероятно страдате от така наречената „дисморфия на милениалите“, пише HELLO!

Терминът е въведен от Хелън Макферсън — бивша фризьорка от Великобритания, превърнала се в интернет звезда с над 300 хиляди последователи. Родена през 80-те, израснала през 90-те и достигнала зряла възраст в началото на новото хилядолетие, Хелън превръща класическата си екзистенциална криза в медиен феномен.

Голямата промяна в живота ѝ започва след участие в телевизионно шоу. Когато се завръща у дома, тя осъзнава, че иска да промени кариерата си и се посвещава на създаването на съдържание в социалните мрежи, фокусирано върху споделените преживявания на нейното поколение.

@helsmcp Can you come back when my mum and dad are home please #millennials #millennialsbelike #millennialhumor ♬ original sound - Helen McPherson

„Иронията на това, че кариерата ми днес е изградена изцяло върху смартфон и социални мрежи, не ми убягва. Но е успокояващо да знам, че всички сме заедно в тази заблуда“, смее се Хелън.

  • Носталгичната суперсила и „болката“ на поколението Y

Хелън споделя, че има изключително ярка памет за детайлите от детството си — може да си спомни детски моменти в детайли, точното разположение на мебелите и дори специфичната атмосфера на 90-те години.

Според нея това се свързва директно с т.нар. „болка на милениалите“ — онази физически усещана скръб по отминалия свят преди смартфона, където най-голямата грижа бе да поддържаш електронния си домашен любимец жив.

По думите ѝ най-хубавата страна на това да си милениал е отказът от традиционния процес на стареене: „Ние предефинираме как изглежда средната възраст. Не се чувстваме като истински възрастни, а по-скоро като самозванци. Търсим най-близкия отговорен човек, а в същото време външният свят вече започва да ни приема за такива.“

@helsmcp

Are you a millennial Are you obsessed with nostalgia Are you in denial about your age Do you quote movies and tv from the 90s and 2000s Were you born in the 80s Grew up in the 90s Off the rails in the 2000s

♬ original sound - Helen McPherson

Тест: Имате ли „дисморфия на милениалите“?

  • Не знаете какво искате да станете, когато „пораснете“.
  • Ако някой ви нарече „госпожо“ или „господине“, автоматично се оглеждате за по-възрастен човек около вас.
  • Чувствате се като дете, оставено без надзор.
  • Нямате представа къде се намира спирателният кран за водата в дома ви.
  • Все още определяте хората спрямо това кога са били в училище (напр. „Тя беше един клас над мен“).
  • Все още използвате стария си личен имейл адрес, създаден още в ученическите години.
  • Когато някой попита за възрастта ви, я казвате тихо и правите пауза, за да чуете: „Не думай! Изобщо не ти личат!“
  • В съзнанието си отказвате да приемете възрастта от личната си карта.
  • При извънредна ситуация инстинктивно търсите „най-близкия истински възрастен“.
  • Ако на вратата почука инкасатор или майстор, ви се иска да му кажете да дойде, когато „възрастните си дойдат“.
  • Когато отидете на родителска среща, имате чувството, че учителите ще ви попитат какво правите там толкова млади.
  • Определяте себе си не като обикновен родител, а като „модерен и готин родител“.
  • На въпроса „Какво има за вечеря?“, си мислите, че някой друг трябва да поеме тази отговорност.
  • Докато връстниците ви говорят за козметика против бръчки, вие все още купувате продукти срещу младежко акне.
  • Определяте се като твърде безотговорни за наистина сериозни житейски решения.
  • Наричате битовите и бюрократичните задължения с израза „работи за възрастни“.
  • Дълбоко в себе си вярвате, че сте освободени от естествения процес на стареене.
  • Вземате важни решения на работното си място, но винаги очаквате някой да влезе и да ви каже, че нямате право на това.
  • Преобличате се в офиса с усещането, че носите дрехите на родителите си, за да ви вземат насериозно.
  • Не просто вярвате, че изглеждате по-млади — цялата ви личност и дух са останали в младежките години.

Резултати:

  • От 0 до 5 точки: Истински възрастен (или представител на Поколението Z)

Вие сте напълно стъпили на земята. Знаете къде се намират изводите за вода, не се криете от неочаквани гости и приемате възрастта си. Или сте идеално адаптиран възрастен, или просто сте от по-младото поколение, което наблюдава по-възрастните с недоумение.

  • От 6 до 10 точки: Лека носталгия

Справяте се сравнително добре с ежедневието, но симптомите са налице. Понякога се изненадвате от официалните си обръщения, а старият ви имейл все още служи за онлайн покупки. Справяте се с основните задачи, но понякога търсите подкрепа от „истинските“ възрастни.

  • От 11 до 15 точки: Напреднал актьор в света на възрастните

Всеки ден играете роля. Вземате решения и заемате отговорни позиции, но в момента, в който облечете официалните си дрехи, имате усещането, че си играете на преобличане. Убедени сте, че 90-те години бяха съвсем наскоро.

  • От 16 до 20 точки: Пълна „дисморфия на милениалите“

За вас времето е просто условност. Вие сте дете, живеещо в тялото на зрял човек. Всички официални документи за вас са формалност, а духом продължавате да живеете с музиката и духа на 2000-те години, чакайки някой друг да поеме контрола над сериозните житейски въпроси.

дисморфия на милениалите милениали поколението Y носталгия 90-те години криза на средната възраст синдром на самозванеца вечна младост
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Брутален побой във Велико Търново: Непълнолетни момичета нападнаха своя връстничка

Брутален побой във Велико Търново: Непълнолетни момичета нападнаха своя връстничка

„Къде да бъде убита Мелания“: Разследват иранско видео с пряка заплаха за семейство Тръмп

„Къде да бъде убита Мелания“: Разследват иранско видео с пряка заплаха за семейство Тръмп

Пожарната: Умишлен палеж е причинил смъртта на бизнесмена Владимир Янков в Банкя

Пожарната: Умишлен палеж е причинил смъртта на бизнесмена Владимир Янков в Банкя

Зеленски от САЩ обяви основния си приоритет в разговорите с Тръмп

Зеленски от САЩ обяви основния си приоритет в разговорите с Тръмп

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg
28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството
Ексклузивно

28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството

Преди 3 часа
Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце
Ексклузивно

Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце

Преди 4 часа
БезГранично: Работа и бизнес в Полша – предимства, заплати и най-търсените професии
Ексклузивно

БезГранично: Работа и бизнес в Полша – предимства, заплати и най-търсените професии

Преди 2 часа
Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите
Ексклузивно

Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мярката цели да ограничи замърсяването на въздуха, ненужен разход на гориво или шумово замърсяване.

Нова глоба грози шофьорите в Гърция

БезГранично Преди 26 минути

Колко струва да си купиш кафе в съседката, ако не изключиш двигателя

Цените на петрола се понижават за трета поредна сесия, но ограниченият трафик през Ормузкия проток продължава да създава риск за доставките.

Петролът падна до седмичен минимум

Свят Преди 41 минути

Надеждите за споразумение между САЩ и Иран успокоиха пазарите, но рискът за доставките остава

Обнародваха в Държавен вестник бюджетите на ДОО и НЗОК

Обнародваха в Държавен вестник бюджетите на ДОО и НЗОК

България Преди 53 минути

Те бяха приети от депутатите на второ четене на 22 юли

Кампанията „Растително здраве за по-добър живот“: 4 години, 33 държави и милиони европейци в подкрепа на растителното здраве

Кампанията „Растително здраве за по-добър живот“: 4 години, 33 държави и милиони европейци в подкрепа на растителното здраве

Преди 1 час

Как да се грижим за дисплея на смартфона си

Как да се грижим за дисплея на смартфона си

Технологии Преди 1 час

Екранът на мобилния телефон е един от най-важните и скъпи компоненти в устройството, като е и най-чупливият. Затова е важно да го поддържаме правилно, за да може да ни служи добре дълго време

Зендая зашемети с рокля, вдъхновена от паяци, на премиерата на „Спайдърмен“

Зендая зашемети с рокля, вдъхновена от паяци, на премиерата на „Спайдърмен“

Любопитно Преди 1 час

Актрисата Зендая за пореден път събра всички погледи на червения килим по време на световната премиера на „Спайдърмен: Чисто нов ден“ в Лос Анджелис. Тя се появи с впечатляваща тоалетно-скулптурна рокля, препращаща към тематиката на филма

Пентагона

Изчерпва ли Тръмп американския арсенал заради войната с Иран?

Свят Преди 1 час

Пентагонът отчита огромен разход на ракети Patriot, Tomahawk и THAAD, докато Вашингтон увеличава производството на боеприпаси

САЩ пренареждат военното си присъствие в Европа: Какво означава това за НАТО

САЩ пренареждат военното си присъствие в Европа: Какво означава това за НАТО

Свят Преди 1 час

Вашингтон настоява европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана, а резултатите от анализа може да доведат до промени в разполагането на американските войски

Том Круз и дъщеря му Сури през 2009 година

Дъщерята на Том Круз официално се отказа от фамилията на баща си

Любопитно Преди 1 час

20-годишната дъщеря на Том Круз и Кейти Холмс, Сури, официално и по законов път се отказа от фамилното име на известния си баща. Студентката вече носи името Сури Ноел, приемайки второто име на своята майка

<p>Дрон удари жилищна сграда край Москва</p>

Дрон удари жилищна сграда край Москва, руската ПВО е свалила десетки безпилотни апарати

Свят Преди 2 часа

Властите проверяват дали има жертви след атаката в град Чехов, а противовъздушната отбрана е отблъснала нова вълна от дронове в Подмосковието

На снимката е показан близък план на две ръце с добре поддържан маникюр. Ноктите са оформени и лакирани, а ръцете са нежно сплетени една в друга.

Този лесен вечерен ритуал може значително да подобри здравето на ноктите ви

Любопитно Преди 2 часа

Според дерматолог ежедневното нанасяне на масло върху ноктите помага срещу цепене, изсушаване и накъсване, като резултатите могат да се забележат само след няколко седмици

На снимката е акула, плуваща директно към камерата

Най-големите акули в Европа идват сами при хората - зрелище, което спира дъха

Свят Преди 2 часа

Гигантските акули са сред най-големите и най-трудно забележими риби в света. Но край западното крайбрежие на Ирландия тези кротки морски гиганти плуват толкова близо до брега, че човек почти може да ги докосне

Наводнения, боклуци, плъхове: Опасен съсед с психично заболяване тормози десетки семейства в кв. "Дружба"

Наводнения, боклуци, плъхове: Опасен съсед с психично заболяване тормози десетки семейства в кв. "Дружба"

България Преди 2 часа

Жилището му е превърнато в сметище с плъхове, а прокуратурата за пореден път е сезирана за принудително лечение

Защо автобусът премина през мантинелата на „Цариградско шосе“? Експерт посочи няколко версии

Защо автобусът премина през мантинелата на „Цариградско шосе“? Експерт посочи няколко версии

България Преди 2 часа

Проверява се дали причината е отказ на спирачките или друга техническа неизправност, а според експерт разделителната мантинела може да не е била проектирана да спре превозно средство от над 20 тона

Изплувала тръба край Созопол предизвика проверка: Има ли опасност за морето и туристите

Изплувала тръба край Созопол предизвика проверка: Има ли опасност за морето и туристите

България Преди 2 часа

РИОСВ и Община Созопол уверяват, че пречиствателната станция работи нормално и няма риск за здравето, а проблемът е свързан с конструкцията на дълбоководното заустване

Чаша с елегантен коктейл „Мартини“ - класическа конична чаша с прозрачен алкохолен коктейл и маслина като традиционен акцент.

Достигнахме ли върха на експерименталните мартини коктейли?

Любопитно Преди 2 часа

В Ню Йорк вече можете да изпиете цяла „многостепенна вечеря“, съставена единствено от мартини - от вариант с бриош и чеснов хляб до такива с домати, сирене фета, водорасли и дори пържено пиле. Но дали манията по необичайните версии на класическия коктейл не е достигнала своя апогей?

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

dogsandcats.bg

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg
1

У нас летят над 60 вида водно конче

sinoptik.bg
1

WMO търси най-добрите снимки на времето

sinoptik.bg

Изгоряхте на плажа? 6 начина да успокоите кожата си

Edna.bg

Ирина Тенчева: Посрещам личната си година с вълнение на влюбено момиче

Edna.bg

НА ЖИВО: БФC представя новия шеф на Съдийската комисия

Gong.bg

Боримиров: Отиваме в Крайова с нагласата за победа

Gong.bg

Полиция разтърва три биещи се момичета в центъра на Велико Търново

Nova.bg

Тръба се скъса и изплува на 500 метра в морето край Созопол

Nova.bg