Как серийните убийци привличат околните

Н овият сериал на Netflix "Дамър - Чудовище" получи смесени отзиви от критиката, но в момента е на първо място в класацията на стрийминг услугата.

Дамър, изигран от Еван Питърс в сериала, е романтизиран от феновете, които изглежда омаловажават или просто игнорират реалността на ужасяващите убийства, които е извършил. Ако вие или някой, когото познавате, сте един от тези фенове, това не означава, че вие или те са лоши. Но може да ви каже нещо важно за вас самите.

В интервюта с терапевти, които работят с реално оцелели от криминални деяния, показват, че жанрът може да помогне на оцелелите да се почувстват разбрани и да преживеят травамта.

Но семействата на жертвите на Дамър описват, че се чувстват ретравматизирани от този сериал и от реакциите на зрителите. Някои от почитателите на сериала, твърдят, че се чувстват зле, че може да обидят семействата, но че все още са привлечени от човека, представен в сериала.

