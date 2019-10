ФБР разкри какво е правил най-масовият убиец в САЩ

М ъж, който е признал за близо 100 убийства и излежава множество доживотни присъди в калифорнийския затвор, сега се счита за най-масовия сериен убиец в САЩ, съобщи ФБР.

Самюел Литъл, на 79 години, е в затвора от 2012 г. за убийствата на три жени, но миналата година каза на детективи, че е убил още 90 души в САЩ, между 1970 и 2005 г.

Сега ФБР заяви, че анализаторите и разследващите престъпленията смятат, че всички признания са достоверни, като 50 от тях са проверени досега, което го прави най-лошия сериен убиец в историята.

Той казал на разследващите, че удушил повечето от 93-те си жертви, много от които чернокожи.

Много от жертвите му никога не са открити и престъпленията му все още се разследват от ФБР.

По-рано през годината се появиха подробни скици, нарисувани от Литъл, за убийствата. Не е ясно кога са рисувани, но ФБР смята, че са по спомени за жертвите му.

Във видеоклипове, също публикувани от ФБР, той описва подробно редица жени, за които твърди, че ги е убил, докато е бил на свобода.

Бяха нужни години, за да хванат Литъл, отчасти поради номадския му начин на живот, и защото той се мести от място на място.

Смята се, че жертвите му са били предимно хора от по-ниските прослойки на обществото, като употребяващи наркотици или проститутки, което означава, че смъртта им никога не е разследвана от ФБР.

Един от разследващите дори казва, че убиецът е мислел, че няма да бъде хванат, защото никой не разследва изчезването на тези жени и не се интересува от тях.

"Въпреки че той вече е в затвора, смятаме, че е важно да се търси справедливост за всяка жертва - да се затвори всеки възможен случай", казва анализатор.

