Свят

Влошават ли се отношенията между САЩ и Израел

Основателни ли са твърденията, че ескалацията на напрежението в Близкия изток застрашава партньорството между САЩ и Израел

Русалин Венев Русалин Венев

31 юли 2026, 10:02
Влошават ли се отношенията между САЩ и Израел
Източник: БТА

П реди броени дни премиерът на Израел Бенямин Нетаняху посети Вашингтон, където разговаря с американския президент Доналд Тръмп. След края на визитата си министър-председателят се похвали, че е имал „отлична среща“ с държавния глава на САЩ. По думите му, двамата са обсъдили общата им цел – „гарантирането, че Иран не притежава ядрено оръжие“. Това беше първият им разговор очи в очи от началото на войната срещу Ислямската република, започнала на 28 февруари тази година. Въпреки всички уверения, че Израел и САЩ са в отлични отношения и това няма да се промени, все повече анализатори отбелязват, че напрежението между тях всъщност расте. Основателни ли са тези твърдения?

  • След срещата в Белия дом

Високопоставен израелски представител, цитиран от агенция „Ройтерс“, отбеляза, че към момента има три възможности за действие спрямо Иран и всички те са били подробно обсъдени по време на срещата в Белия дом. Едното от тях е започването на конструктивни преговори и сключването на споразумение, другото е продължаването на блокадата на Ормузкия проток, а третото – нанасянето на мащабни военни удари по цели в Ислямската република. В навечерието на визитата на Нетаняху, обаче, Тръмп даде интервю за „Фокс нюз“, в което остави впечатлението, че между него и израелския премиер има известно неразбирателство. То е свързано с факта, че Нетаняху иска да продължи войната срещу Иран, докато американският президент предпочита да потърси дипломатическо решение. На въпрос дали ще бъде засегната темата за предполагаемото иранско ядрено съоръжение в т. нар. Планина Пикакс, Тръмп отбеляза: „Няма нужда Биби да ми казва. Той ми говори за това, защото иска да продължим“.

Отхвърляйки твърденията за напрежение между двамата държавни ръководители, представителят на Тел Авив подчерта, че те обменят разузнавателна информация безпроблемно, а също така отрече Нетаняху да е настоявал военните удари по Иран да бъдат засилени. От гледна точка на министър-председателя, демонстрирането на близост с президента на САЩ е от ключово значение, тъй като през есента в Израел ще се проведат парламентарни избори и той несъмнено разчита на подкрепата на Белия дом. Недоволството от политиката, водена от правителството на Нетаняху, обаче, расте. Показателни са думите на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, който наскоро отбеляза, че „има хора в управлението на Израел, за които знаем без никакво съмнение, че се опитват да променят мнението на обществото в САЩ. Целта им е войната да продължи“. Той допълни, че лица, свързани с властите в Тел Авив, спонсорират организации и политици, които на свой ред представят търсенето на дипломатическо решение като „капитулация“.

  • Стратегията на Израел

Един от най-важните елементи от израелската национална сигурност е стратегията, известна с името „Мабам“ или „Кампания между войните“. Нейната основна цел е да отслабва възможностите на Иран в периодите, когато не се водят открити бойни действия. Логиката е сравнително проста: чрез поредица от прецизни операции, Тел Авив се стреми постепенно да ограничи военния потенциал на Техеран и неговите съюзници. През последните няколко години Израел прилага стратегията все по-смело и в значително по-широк географски обхват. Разширяват се както мишените, така и използваните средства. Макар израелските власти да говорят рядко за „Мабам“, редица експлозии във военни обекти и убийства на учени най-вероятно са пряко свързани с въпросната стратегия. През юли 2020 г., например, в завод за сглобяване на усъвършенствани центрофуги избухна взрив, който повечето анализатори приписват на Тел Авив. Въпреки нанесените щети, Ислямската република успя да възстанови производството само за няколко месеца, а впоследствие премести тези съоръжения в подземни бази.

Всичко това навежда на мисълта, че дори и между Вашингтон и Техеран да бъде постигнато дългосрочно споразумение, Тел Авив ще продължи да извършва военни удари, тайни операции и кибератаки в различни части на Близкия изток. Сред основните мишени са „Хизбула“, подкрепяните от Иран шиитски милиции в Ирак, както и хутите в Йемен. Не е изключено и да бъдат извършени ограничени удари по цели на иранска територия, но без да се провокира избухването на пълномащабна война. Ако това действително се случи, Вашингтон ще изпадне в трудна ситуация. Администрацията на американския президент иска да сложи край на конфликта с Иран, а стратегията „Мабам“ може да доведе до задълбочаване на различията между Тръмп и Нетаняху. Не бива да се забравя, че не само в Израел предстои ключов вот. През ноември в САЩ ще се състоят междинни избори, които ще определят дали Републиканската партия ще запази мнозинството си в двете камари на Конгреса. Социолозите прогнозират, че формацията ще претърпи поражение, тъй като все повече хора са недоволни от управлението на Тръмп, една от основните причини за което е именно войната срещу Иран.

  • Все по-труден баланс

В началото на 2026 г. Нетаняху произнесе реч, която стана обект на много коментари. В нея той подчерта, че Израел ще премине към още по-активно противопоставяне на заплахите, пред които е изправен. „Вече няма „Мабам“, вече няма политика на сдържане“, подчерта той, въпреки че в продължение на дълги години беше сред най-отявлените привърженици на стратегията. Повечето експерти са единодушни, че думите му не бива да бъдат тълкувани буквално. Евентуална допълнителна ескалация на напрежението в Близкия изток не е в интерес на никого. Освен това, голяма част от израелския военен и политически елит подкрепя „Мабам“ и усилията за ограничаване на Иран и неговите съюзници. Това означава, че най-вероятно стратегията ще продължи да бъде важен елемент от израелската политика за сигурност, независимо кой управлява страната.

Фактите сочат, че ако иска да запази американската подкрепа, Израел ще бъде принуден да координира в много по-голяма степен действията си с Белия дом. Редица експерти са на мнение, че от гледна точка на Тел Авив съществуват сериозни аргументи за самостоятелни действия. Те изтъкват, че ядрената програма на Иран се възприема като екзистенциална заплаха, а внушителният арсенал от ракети на „Хизбула“ е стратегическа опасност за еврейската държава. След избухването на войната срещу Иран, Вашингтон настоява да има постоянен достъп до детайлна информация за плановете на Израел. В известна степен, конфликтът сближи още повече интересите на САЩ и Израел в сферата на сигурността, но последвалите преговори за прекратяването му разкриха и необичайно сериозни разминавания между двете страни. Именно затова координирането на бъдещите операции може да се окаже едно от най-трудните предизвикателства и потенциален източник на напрежение в отношенията между Вашингтон и Тел Авив през следващите години.

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Автор: Русалин Венев
Бенямин Нетаняху Доналд Тръмп отношения САЩ-Израел Иран ядрена програма стратегия Мабам
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