Евакуираните жители на град Олешки пристигнаха в Украйна

Ж ителите, които бяха евакуирани от контролирания от Русия град Олешки, пристигнаха днес в Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс. В публикация в приложението Телеграм Зеленски благодари на САЩ, както и на първата дама Мелания Тръмп за посредническите им усилия при сключването на местното примирие.

„Когато светът обръща внимание, хората биват спасявани. Нужни са още стъпки за деескалация и истински напредък за постигането на мир“, написа украинският президент.

Residents of the Russian-occupied city of Oleshky, ravaged by years of war, arrive in Ukraine after being evacuated via Belarus during a rare truce brokered by US First Lady Melania Trump. https://t.co/EtLYfttuie — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 31, 2026

Хиляди гладуващи и изтощени жители на Олешки напуснаха града вчера след сключеното примирие с подкрепата на САЩ и с намесата на папа Лъв Четиринадесети. То е първото по рода си и най-дългото хуманитарно примирие във войната, която продължава вече пета година.

Русия и Украйна приключиха разминирането край Олешки, започват доставките на помощи

След като напуснаха Олешки, жителите на града пътуваха с автобус до Анапа на полуостров Крим, откъдето със самолет бяха превозени до югоизточния беларуски град Гомел и след това продължиха към Украйна.

Местното примирие беше сключено във вторник, като то не бе нарушено нито от Украйна, нито от Русия, посочиха официални представители на двете страни. Това позволи на властите да разминират пътищата и да доставят храни, лекарства и други провизии в града.

Евакуация в Олешки: Пътят към Украйна минава през Русия

Снабдителните пътища към Олешки бяха прекъснати поради военните действия и атаките с дронове. По думите на някои жители продоволствените доставки са спрени още от май тази година, което е довело стотици хора до глад.

Не беше оповестено колко души са решили да напуснат Олешки или да останат в града. Те имаха възможността да избират дали да се върнат в Украйна или да заминат за Русия. По данни на украинските власти от довоенното население на Олешки от 24 000 души са останали едва около 1700. Много от тях са възрастни или хора със заболявания, посочва Ройтерс.