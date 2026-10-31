Свят

Зеленски пристигна в Истанбул за важна среща с Ердоган

Украинският президент е на официално посещение в Турция за обсъждане на дипломатическите перспективи, двустранното партньорство и сигурността в Черно море

31 октомври 2026, 15:42
Зеленски пристигна в Истанбул за важна среща с Ердоган
Реджеп Тайип Ердоган и Володимир Зеленски   
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна днес на посещение в Истанбул, където ще разговаря с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на украинския държавен глава във Фейсбук.

„Пристигнахме с екипа в Истанбул. Предстоят важни преговори с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Работим за укрепване на защитата на нашите хора, междудържавното партньорство с Турция и реалните дипломатически перспективи. Има важни въпроси, свързани с корабоплаването в Черно море“, написа Зеленски.

Освен срещата с турския лидер, украинският президент съобщи, че в рамките на визитата му е предвидена и среща с вселенския патриарх Вартоломей.

Дипломатическите усилия идват на фона на активната роля, която Анкара играе в търсенето на пътища за прекратяване на конфликта. През юли турският министър на външните работи Хакан Фидан посети Украйна, след което Зеленски потвърди готовността на Турция да съдейства за организирането на среща на най-високо равнище с цел постигане на мир.

Източник: Любомир Мартинов/БТА    
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