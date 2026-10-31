Американски самолет Poseidon патрулира над българската икономическа зона в Черно море

А мерикански военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon извърши мисия за наблюдение над западната част на Черно море. Машината е летяла днес в рамките на изключителната икономическа зона на България, съобщи Itamilradar.com, цитирани от NOVA.

Основната задача на самолета с регистрационен номер 170269 е била да следи морската обстановка в район, където търговското корабоплаване е изложено на риск от руски атаки с дронове. Машината е изпълнила полета си в международни води, а маршрутът ѝ е включвал няколко продължителни кръгови облитания източно от българското крайбрежие.

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Според анализа на Itamilradar профилът на мисията показва, че става дума за оперативно морско наблюдение, а не за радиоелектронно разузнаване. Основната цел на подобни операции е проследяване на движението на плавателните съдове и своевременно откриване на потенциални заплахи за сигурността.

Boeing P-8A Poseidon е специализиран основно за откриване и борба с подводници, но разполага и с усъвършенствано оборудване за патрулиране и наблюдение на морската повърхност.

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Полетът е част от серия от мисии със засилено присъствие на американски и натовски самолети над западната част на Черно море. През последните дни в региона бяха регистрирани полети както на американски Poseidon, така и на италиански самолети за ранно предупреждение и управление CAEW.

Повишеният интерес към патрулирането е пряко свързан с нарастващите рискове за търговския морски транспорт по маршрутите, свързващи украинските пристанища с черноморската транспортна мрежа.