Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Ф ренски военен самолет „Атлантик“ 2 е засякъл трите морски дрона, атакували контейнеровоза CONTSHIP JET край българското крайбрежие, предупредил е екипажа за опасността и е съдействал за координирането на спасителната операция с българските Военноморски сили, потвърди Генералният щаб на френските въоръжени сили, като публикува и кадри от операцията.

„Ангажиментът на Франция към морската сигурност и свободата на корабоплаването е ежедневен. Активен принос на френски морски патрулен самолет към спасителна операция в Черно море: спасени са 18 човешки живота“, заявяват от Генералният щаб на френските въоръжени сили.

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От френския Генерален щаб уточниха, че самолетът „Атлантик“ 2 на френските Военноморски сили е изпълнявал мисия за морско наблюдение, когато е открил три надводни дрона, насочени към граждански кораб.

Източник: EPA/БГНЕС

„Присъствието на самолета позволи да бъде открита заплахата и да бъде предупреден екипажът, да бъдат предадени координатите на кораба на компетентните власти и да се подпомогне координирането на спасителните операции с мобилизираните български военноморски сили“, подчертаха френските военни.

Самолетът е предупредил и останалите плавателни съдове в района за потенциалната опасност.

„Координация, доверие и оперативна ефективност между въоръжените сили на партньорските държави“, обобщиха от френския Генерален щаб.

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Припомняме, че на 28 октомври контейнеровозът CONTSHIP JET, плаващ под либерийски флаг, беше атакуван с три надводни дрона на около 17 морски мили източно от нос Калиакра, в изключителната икономическа зона на България.

Корабът, управляван от гръцка компания, е пътувал от израелското пристанище Хайфа към румънското пристанище Констанца. На борда му е имало 421 контейнера.

Източник: EPA/БГНЕС

Първият удар е регистриран около 12:00 ч., последван от още два. При нападението корпусът на кораба е сериозно повреден, а част от контейнерите падат в морето.

След получаването на предупреждението от френския самолет българските Военноморски сили изпращат три плавателни съда за спасяване на екипажа.

Всички 18 моряци, сред които 14 филипинци и четирима украинци, са спасени и откарани във Варна без пострадали.

Въпреки успешната спасителна операция CONTSHIP JET потъна късно вечерта на 28 октомври.

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Част от товара включва литиево-йонни батерии, запалими течности и киселини, което наложи проверки за евентуално замърсяване на морската среда. При първоначалните огледи не бяха установени видими следи от замърсяване.

На 29 октомври Военно-окръжната прокуратура в София образува досъдебно производство за нападението, като разследването е свързано с предполагаемо нарушение на международните правила за водене на война по море.

Източник: EPA/БГНЕС

Към момента българските власти не са заявили публично кой стои зад атаката.

Инцидентът е част от поредицата нападения срещу търговски кораби в западната част на Черно море, които заплашват сигурността на корабоплаването в района.