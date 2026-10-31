Украйна удари фабрика, произвеждаща ракетно гориво в Ростовска област

У крайна нанесе удар по голям завод, произвеждащ гориво в руската Ростовска област, като атаката предизвика пожар и причини щети на четири производствени съоръжения, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитиран от Ройтерс и Укринформ.
Украинските сили поразиха комбината „Каменски“ – държавно предприятие от военно-промишления комплекс, произвеждащо ракетно гориво в град Каменск-Шахтински. Операцията е била комбинирана, като при нея са били използвани бойни дронове и ракети, включително брегови ракетни системи „Нептун“, управлявани от украинските военноморски сили, посочиха от генщаба на ВСУ.
⚡️ Ukrainian attack drones targeted the Novokuibyshevsk oil refinery in Russia's Samara region, sparking at least 11 fires across the facility. Monitoring channels reported widespread damage throughout the plant following the strike. https://t.co/68N818N69a— UNITED24 Media (@United24media) October 30, 2026
Комбинатът „Каменски“ произвежда твърдо ракетно гориво за реактивните системи за залпов огън „Ураган“, „Смерч“ и „Торнадо-С“, както и за редица други ракетни системи и оръжия, изстрелващи боеприпаси във въздуха.
Освен четирите производствени съоръжения на завода в Ростовска област, при ударите са били поразени и четири склада за боеприпаси на руската армия близо до Харцизк и Докучаевск в Донецка област, Нововасилевка в Запорожка област и Новоайдар в Луганска област.