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Украйна удари фабрика, произвеждаща ракетно гориво в Ростовска област

При комбинираната атака с дронове и ракети „Нептун“ са нанесени щети на четири производства на комбината „Каменски“, както и на четири склада за боеприпаси

31 октомври 2026, 16:08
Украйна удари фабрика, произвеждаща ракетно гориво в Ростовска област
Източник: АР/БТА

У крайна нанесе удар по голям завод, произвеждащ гориво в руската Ростовска област, като атаката предизвика пожар и причини щети на четири производствени съоръжения, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитиран от Ройтерс и Укринформ.

Украинските сили поразиха комбината „Каменски“ – държавно предприятие от военно-промишления комплекс, произвеждащо ракетно гориво в град Каменск-Шахтински. Операцията е била комбинирана, като при нея са били използвани бойни дронове и ракети, включително брегови ракетни системи „Нептун“, управлявани от украинските военноморски сили, посочиха от генщаба на ВСУ.

Комбинатът „Каменски“ произвежда твърдо ракетно гориво за реактивните системи за залпов огън „Ураган“, „Смерч“ и „Торнадо-С“, както и за редица други ракетни системи и оръжия, изстрелващи боеприпаси във въздуха.

Освен четирите производствени съоръжения на завода в Ростовска област, при ударите са били поразени и четири склада за боеприпаси на руската армия близо до Харцизк и Докучаевск в Донецка област, Нововасилевка в Запорожка област и Новоайдар в Луганска област.

Източник: Николай Джамбазов/БТА    
Война в Украйна Украински удар Ростовска област Комбинат Каменски Ракетно гориво Атака с дронове
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