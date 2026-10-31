Крал Чарлз III останал ужасен от неочаквана среща с призрак

Д ори британският монарх не е защитен от страха пред паранормалните явления и духовете от отвъдното.

Според историка и изследовател на паранормални явления Ричард Феликс, Негово Величество крал Чарлз III в миналото е останал истински ужасен след пряка среща с призрак.

По време на гостуването си в подкаста „Right Royal“ на списание HELLO!, Феликс обясни, че още преди да се възкачи на престола, Чарлз преживял зловеща случка по време на престой в имението Сандрингам в Норфолк.

„Принц Чарлз очевидно е бил изключително уплашен в Сандрингам. Докато бил в библиотеката заедно с един от лакеите, той усетил, че призрак ги преследва и ги следва стъпка по стъпка из помещението“, разказва той.

Източник: БТА

Призракът в Бъкингамския дворец

Според Ричард Феликс опасенията на Чарлз не са без основание. Изследователят твърди, че в самия Бъкингамски дворец също бродят призраци – нещо, което никак не се харесва на монарха.

„Дворецът е обитаван от духа на монах. Бъкингамският дворец е построен върху земя, която в миналото е принадлежала на монасите от Уестминстърското абатство. Не знаем каква е била съдбата на този монах, но той често е виждан с спусната качулка да се разхожда из коридорите на двореца“, допълва той.

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Призрачните преживявания на кралица Камила

Въпреки че кралят не е заявявал публично дали вярва в призраци, съпругата му кралица Камила признава за подобно преживяване. Тя споделя, че навремето категорично е отказала да влезе в имението „Дъмфрис Хаус“, докато Чарлз го е ремонтирал.

В документален филм Камила разказва: „Спомням си първия път, когато се качих по стълбите и влязох в коридора. Изведнъж си помислих: „Не мога да направя нито крачка повече.“ Буквално се вцепених. Ако косата ми можеше да настръхне, щеше да го направи. Тръгнах си с твърдото намерение никога повече да не се върна там – и наистина не стъпих в къщата в продължение на няколко години.“

Празнува ли кралското семейство Хелоуин?

Докато по-възрастните членове на семейството се сблъскват с легенди за духове, по-младите почитат по-веселата страна на празника. Принцесата на Уелс, Кейт Мидълтън, води децата си – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи – да събират лакомства по къщите.

Джей Рътланд, съпруг на Тамара Екълстоун (които живеят в близост до бившата лондонска резиденция на Уилям и Кейт в двореца Кенсингтън), разкри, че Кейт лично е почукала на вратата им с децата.

„Кейт дойде на вратата ни в Лондон заедно с децата за традиционното „Пакост или лакомство“. Беше изключително любезна, земна и приятелски настроена“, споделя той.

Към спомените си той добави и снимка, на която децата са пред портата на резиденцията му. Малкият принц Луи хваща портите с две юмручета до сестра си Шарлот, а принц Джордж стои до майка си, която се усмихва сияйно.

В друг случай Кейт е била забелязана да избира костюми за Хелоуин за децата си в супермаркет в Норфолк. Свидетели разказват, че принцесата разглеждала облеклата заедно с Джордж и Шарлот, като разговаряла съвсем естествено с останалите клиенти и децата им в магазина.