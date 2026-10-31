Седем вагона с амониева селитра дерайлираха в Русе, част от товара се разпиля

Седем вагона с амониева селитра дерайлираха в района на ЛВЗ в Русе, като част от товара се е разпиляла.

При огледа са открити около 20 кг бяло гранулирано вещество, от което са взети проби за изследване.

По случая е образувано досъдебно производство.

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Седем товарни вагона, превозващи амониева селитра, са дерайлирали в района на Локомотивния и вагонен завод (ЛВЗ) в Русе. При инцидента част от товара се е разпилял, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Тя добави, че при огледа на местопроизшествието са открити две места с разпиляно бяло гранулирано вещество с общо тегло около 20 килограма. Полицейски служители са иззели проби от веществото и от почвата в непосредствена близост до него за извършване на необходимите изследвания.

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За изясняване и документиране на инцидента на място е изпратена дежурна оперативна група на полицията.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на Второ районно управление – Русе, съобщи още Малчева.