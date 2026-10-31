Зловеща находка на Крит: Откриха кости на жена в маслинова градина край Ханя

П олицията на южния гръцки остров Крит се надява да хвърли светлина върху изчезването на две жени в района на Ханя съответно през 2022 г. и 2010 г. след откриването на човешки кости и дрехи в маслинова градина в района на Вуколиес, съобщава в. „Катимерини“.

Жител на община Платаниас е открил човешки череп, кости, дамски дрехи и черна дамска обувка, докато е работел в маслиновата си градина в село Карес. Той незабавно е уведомил полицията, която е иззела останките за експертиза.

Police in Crete is hoping to shed light into the disappearances of two women near Hania in 2022 and 2010 after the discovery of human bones and clothes in a field in the area of Voukolies. https://t.co/Noalv1koJM — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) October 31, 2026

Властите се надяват да установят самоличността на починалата и да разберат дали останките имат връзка с два неразкрити случая на изчезнали жени в региона:

През септември 2022 г. 75-годишната Санико Цауси изчезва от Аликианос. Полицейското разследване тогава установява, че възрастната жена е била блъсната от автомобил и е загинала, докато е вървяла по път в селото. Във връзка със случая е арестуван чешки работник, нает на гробището в Аликианос, като му е повдигнато обвинение за умишлено причиняване на смърт чрез бездействие. Тялото на Цауси обаче така и не бива открито.

Другият случай е от сутринта на 18 февруари 2010 г., когато 20-годишната студентка Ангелики Ставрулаки изчезва, след като напуска дома си в село Аси Гония със семейния автомобил. По-късно колата е открита изоставена на националния път Ханя – Ретимно, при моста в Петрес, пред църквата „Панагия Памакаристос“. Автомобилът е бил отключен, с ключове на таблото и с всичките ѝ лични вещи и лична карта вътре.