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Зловеща находка на Крит: Откриха кости на жена в маслинова градина край Ханя

Откритите останки в района на Ханя могат да разкрият истината за съдбата на 75-годишна жена, изчезнала през 2022 г., или на студентка, в неизвестност от 2010 г.

31 октомври 2026, 17:13
Зловеща находка на Крит: Откриха кости на жена в маслинова градина край Ханя
Източник: iStock

П олицията на южния гръцки остров Крит се надява да хвърли светлина върху изчезването на две жени в района на Ханя съответно през 2022 г. и 2010 г. след откриването на човешки кости и дрехи в маслинова градина в района на Вуколиес, съобщава в. „Катимерини“.

Жител на община Платаниас е открил човешки череп, кости, дамски дрехи и черна дамска обувка, докато е работел в маслиновата си градина в село Карес. Той незабавно е уведомил полицията, която е иззела останките за експертиза.

Властите се надяват да установят самоличността на починалата и да разберат дали останките имат връзка с два неразкрити случая на изчезнали жени в региона:

През септември 2022 г. 75-годишната Санико Цауси изчезва от Аликианос. Полицейското разследване тогава установява, че възрастната жена е била блъсната от автомобил и е загинала, докато е вървяла по път в селото. Във връзка със случая е арестуван чешки работник, нает на гробището в Аликианос, като му е повдигнато обвинение за умишлено причиняване на смърт чрез бездействие. Тялото на Цауси обаче така и не бива открито.

Другият случай е от сутринта на 18 февруари 2010 г., когато 20-годишната студентка Ангелики Ставрулаки изчезва, след като напуска дома си в село Аси Гония със семейния автомобил. По-късно колата е открита изоставена на националния път Ханя – Ретимно, при моста в Петрес, пред църквата „Панагия Памакаристос“. Автомобилът е бил отключен, с ключове на таблото и с всичките ѝ лични вещи и лична карта вътре.

Източник: София Георгиева/БТА    
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