Мащабна акция в Старозагорско: 13 задържани и 7 издирвани при полицейска операция

О бщо 876 души и 375 моторни превозни средства са проверени при специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите през изминалото денонощие на територията на област Стара Загора. Задържани са 13 души, а седем са установени като обявени за общодържавно издирване, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

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Операцията се провежда в рамките на два дни с участието на служители от областната дирекция и Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Специализираните екипи проверяват рискови обекти, лица от криминалния контингент, автомобили и търговски дружества. В рамките на засиления контрол са инспектирани 16 заложни къщи и дружества за бързи кредити, два пункта за изкупуване на черни и цветни метали, както и 41 души от криминалния контингент, като за установени нарушения на Закона за движението по пътищата са съставени 156 акта и фиша.

По време на акцията са разкрити и редица други престъпления. Установени са три случая на притежание на наркотични вещества и са образувани две досъдебни производства за управление на автомобил след употреба на наркотици. Открити са също така боеприпаси, около 100 монети и други предмети с белези на културно-исторически ценности, както и две кражби и два случая на управление на нерегистрирани по надлежния ред МПС.

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Превантивните и оперативните действия за гарантиране на изборното законодателство продължават на територията на цялата област. Директорът на ОДМВР – Стара Загора старши комисар Димитър Машов и началникът на отдел „Охранителна полиция“ комисар Павел Вълев лично са инспектирали организацията на охраната и работата на полицейските екипи на терен, за да осигурят спокойна и сигурна среда за упражняване на правото на глас.