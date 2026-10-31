Добри новини след инцидента край Одрин: Всички ранени българи са изписани и пътуват за Русе

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И зписани са от държавната болница в Одрин и четиримата пътници от катастрофиралия тази нощ в района на града български автобус. Всички пътуват обратно към България с друг автобус, изпратен от Русе, съобщи генералният консул на България в Одрин Радослава Кафеджийска.

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По информация на турската държавна телевизия ТРТ Хабер десетима български граждани са били пострадали при инцидента между автобуса с българска регистрация и тир с турска регистрация. Сблъсъкът е станал през изминалата нощ на разклона край село Йени кадън на пътя от ГКПП „Капъкуле“ за Одрин.

След подадения сигнал на място незабавно са изпратени екипи на жандармерията, полицията, пожарната и линейки. На част от пострадалите е оказана първа помощ на място, а останалите са били транспортирани за преглед в болницата в Одрин.

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В превозното средство са пътували общо 51 души от Русе, организирани на екскурзия до Истанбул. След съобщението за инцидента от Русе веднага е заминал друг автобус. Със съдействието на началника на ГКПП „Капитан Андреево“ Яни Пейчев са били бързо уредени граничните формалности, за да може превозното средство да прибере хората и да отпътува за България.

Катастрофиралият автобус е репатриран на паркинг в Одрин, а турските власти и вестник „Джумхуриет“ потвърждават, че причините за инцидента все още се разследват.