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Добри новини след инцидента край Одрин: Всички ранени българи са изписани и пътуват за Русе

Друг автобус от Русе прибра екскурзиантите, като с бързото съдействие на граничните власти всички 51 пътници вече пътуват обратно към дома

Стела Христова Стела Христова

31 октомври 2026, 16:26
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И зписани са от държавната болница в Одрин и четиримата пътници от катастрофиралия тази нощ в района на града български автобус. Всички пътуват обратно към България с друг автобус, изпратен от Русе, съобщи генералният консул на България в Одрин Радослава Кафеджийска.

Автобус с български туристи катастрофира край Одрин, 10 души са ранени

По информация на турската държавна телевизия ТРТ Хабер десетима български граждани са били пострадали при инцидента между автобуса с българска регистрация и тир с турска регистрация. Сблъсъкът е станал през изминалата нощ на разклона край село Йени кадън на пътя от ГКПП „Капъкуле“ за Одрин.

След подадения сигнал на място незабавно са изпратени екипи на жандармерията, полицията, пожарната и линейки. На част от пострадалите е оказана първа помощ на място, а останалите са били транспортирани за преглед в болницата в Одрин.

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В превозното средство са пътували общо 51 души от Русе, организирани на екскурзия до Истанбул. След съобщението за инцидента от Русе веднага е заминал друг автобус. Със съдействието на началника на ГКПП „Капитан Андреево“ Яни Пейчев са били бързо уредени граничните формалности, за да може превозното средство да прибере хората и да отпътува за България.

Катастрофиралият автобус е репатриран на паркинг в Одрин, а турските власти и вестник „Джумхуриет“ потвърждават, че причините за инцидента все още се разследват.

Катастрофа с български автобус край Одрин
6 снимки
Катастрофа с български автобус край Одрин
Катастрофа с български автобус край Одрин
Катастрофа с български автобус край Одрин
Катастрофа с български автобус край Одрин

 

Редактор: Стела Христова
Източник: Нахиде Дениз/БТА    
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