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Ескалация във Франция: Сблъсъци с полицията, коктейли „Молотов“ и запалени знамена на масовите протести

Ожесточени сблъсъци белязаха новите протести във Франция срещу високия стандарт на живот. Десетки хиляди излязоха по улиците, а в Париж, Лион и Бордо се стигна до хвърляне на коктейли „Молотов“, ранени полицаи и изгаряне на чужди национални флагове

31 октомври 2026, 21:03
Ескалация във Франция: Сблъсъци с полицията, коктейли „Молотов“ и запалени знамена на масовите протести
Източник: АР/БТА

О жесточени сблъсъци избухнаха в цяла Франция в събота вечерта, след като вандали хвърляха предметите, наподобяващи коктейли „Молотов“, срещу парижката полиция. При атаките бяха ранени няколко служители на реда, а в Лион протестиращи запалиха американското и израелското знаме, пише New York Post.

70 000 полицаи на крак във Франция: Очакват се нови масови протести и безредици

Демонстрацията в Париж, която събра най-малко 70 000 души, ескалира рязко веднага след като шествието стигна до крайната си точка. Полицията направи опит да разпръсне тълпата със сълзотворен газ, а протестиращите отвърнаха с хвърляне на твърди предмети и пиротехника.

Няколко полицаи бяха ранени от запалителните устройства и се наложи да се оттеглят от позициите си в района на „Порт дьо Шарантон“, съобщи медията „Флаш Инфо“.

В Лион радикални активисти запалиха американското и израелското знаме върху покрива на спирка на трамвая, докато шествието преминаваше покрай нея, предава „Акту Лион“.

В Бордо пък фигура тип пинята с лика на френския президент Еманюел Макрон беше ожесточено нападната с меч под аплодисментите на събралото се множество, съобщи „Фронтиер“.

Шест месеца преди президентските избори във Франция протестите, организирани по призив на ученици, студенти, движението на „жълтите жилетки“ и синдикатите, предизвикват безпокойство сред властите заради зачестилите призиви в социалните мрежи за „революция“, „въстание“ и нерегламентирани демонстрации, особено в деня на Хелоуин.

В Париж няколко хиляди демонстранти, някои от които преоблечени като Спайдърмен, Марио или Франкенщайн, започнаха шествие около 14:15 ч. местно време в жилищни квартали в източните покрайнини на столицата. Те носеха плакати с надписи като „Тревога: скъп живот“ и „Не искаме да прекараме целия си живот, изкарвайки си прехраната“.

Организаторите, които безуспешно поискаха от съда да разреши шествието да премине през центъра на Париж, осъдиха „поредното посегателство срещу правото на протест“. Подобна позиция изрази и Федерацията на студентските асоциации във Франция.

Както и миналата седмица, властите разрешиха само шествия, които преминават далеч от централните части на градовете.

Според полицейски източник в цялата страна са планирани около 350 протестни акции, които биха могли да съберат между 350 000 и 450 000 участници.

Междувременно парижката полиция съобщи, че е извършила над 1200 проверки на железопътни гари и в районите около тях с цел да установи лица, които биха могли да предизвикат безредици, предаде ДПА. В публикация в социалната мрежа „Екс“ префектурата на полицията уточни, че проверките имат за цел да предотвратят внасянето на пиротехнически изделия, остри предмети и други забранени вещи на протестните шествия.

Властите запазиха засилените мерки за сигурност от миналия уикенд, за да предотвратят повторение на безредиците от 17 октомври, когато по различни оценки на улиците излязоха между 550 000 и 800 000 души. Тогава в няколко града се стигна до разграбване на магазини, палежи на обществени сгради и сблъсъци с полицията.

Миналата събота в демонстрациите участваха между 410 000 и 800 000 души, но протестите преминаха при значително по-малко насилие.

Лидерът на радикалната левица и кандидат за президент на изборите през април и май 2027 г. Жан-Люк Меланшон обвини днес правителството, че „върви към авторитаризъм“.

„Ще покажем твърдата си, спокойна и дисциплинирана решимост да извоюваме зачитането на основните права на един свободен народ“, написа той в социалната мрежа „Екс“, преди да се включи в демонстрацията в Париж.

В столицата десетки метростанции, особено в близост до правителствени институции, са затворени, а много магазини както по разрешения маршрут на шествието, така и в центъра на града са обезопасени с предпазни заграждения.

Според полицейски източник в Париж се очаква да пристигнат между 400 и 800 активисти на крайната левица.

В Лион властите разрешиха шествие извън самия център на града, където все още личат следите от насилието на 17 октомври, когато беше подпалена сграда на туристическия информационен център.

В Рен, Западна Франция, също започна протестно шествие.

„Атмосферата е малко особена“, разказа 51-годишният Лоран, посочвайки полицейски микробус, магазин с предпазни заграждения и счупени автобусни спирки. „Доста е тревожно. Имаме чувството, че това е затишието пред буря“, добави той.

Властите предупредиха, че има опасност от безредици и през вечерните часове.

„Хелоуин няма да бъде основателно оправдание за прикриване на лицето на обществени места с цел нарушаване на обществения ред“, предупреди министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез.

Френското законодателство позволява носенето на маски на обществени места по време на празненства, но го забранява в близост до демонстрации.

Ожесточени сблъсъци във Франция: Ранени полицаи при протестите в Париж
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Париж протести
Париж протести
Париж протести
Париж протести

В определени райони на Париж беше въведен вечерен час от 23:00 до 6:00 ч. за нощите срещу неделя и понеделник. Подобни ограничения вече бяха наложени в няколко други френски града през последните дни.

Междувременно няколко организации призоваха протестите да продължат. Две от тях настояха за блокиране на гимназии и университети във вторник и четвъртък.

За следващия четвъртък е планирана и обща стачка по призив на синдикатите, а координационният орган на „жълтите жилетки“ призова протестното движение да продължи и на 6 и 7 ноември.

Недоволството във Франция започна в средата на септември с ученически протести с искания за повече средства и преподаватели в образованието, както и за обновяване на училищните сгради.

От началото на протестното движение няколко демонстранти, сред които и непълнолетни, бяха тежко ранени или осакатени при полицейски операции за опазване на обществения ред. Според вътрешния министър ранените полицаи и жандармеристи са 1193.

Източник: Любомир Мартинов/БТА    
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