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Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

19-годишният българин пилотира на емблематичната писта „Ерманос Родригес”

Николай Киров Николай Киров

30 октомври 2026, 21:32
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Н икола Цолов успя да завърши първата си свободна тренировка във Формула 1 въпреки здравословен проблем.

Десетина минути преди края на обиколките Цолов се прибра в бокса заради проблем с десния си крак. От комуникацията с тима му стана ясно, че той дори на моменти не усещал крака си заради нарушено кръвообращение, съобщава Gong.bg.

Българският пилот направи историческия си дебют в най-престижния автомобилен шампионат на пистата „Ерманос Родригес“ в Мексико Сити с болида на „Рейсинг Булс“.

Цолов завърши на 12-о място, като остана само на 0,059 секунди зад Исак Хаджар и на 0,126 секунди от съотборника си Арвид Линдблад. Резултатът е показателен предвид по-големия опит, който британецът вече има във Формула 1.

Според осреднените показатели от тренировката българинът е бил с 1,2 секунди на обиколка по-бърз от Линдблад. Цолов кара с постоянство и прецизност, като допусна само една по-съществена грешка.

19-годишният състезател замени Лиъм Лоусън и излезе на трасето с номер 91. Тренировката започна в 20:30 часа българско време и продължи 60 минути.

В началото Цолов се движеше около 11-ото място, но след това успя да се изкачи до шестата позиция, непосредствено зад Фернандо Алонсо. Българинът направи спиране в бокса за смяна на гумите, като се върна на пистата с комплект медиум. По-късно той отново влезе в бокса и се озова на 12-о място.

Източник: Getty Images

Джак Крауфорд от "Астън Мартин" бе принуден да прекрати тренировката си преждевременно.

Първата свободна тренировка беше затруднена от прашното състояние на трасето, което създаваше проблеми на пилотите. В началото на сесията проблеми с мощността имаше и болидът на Исак Хаджар.

Големият ден е тук: Никола Цолов прави исторически дебют във Формула 1

Участието на Цолов е историческо за България, тъй като той стана първият български пилот, включил се в официална сесия от състезателен уикенд във Формула 1.

Източник: Getty Images

Пистата „Ерманос Родригес“ е дълга 4,304 км, има 17 завоя и се намира на над 2200 метра надморска височина. Състезанието за Голямата награда на Мексико включва 71 обиколки. Една от най-атрактивните части на трасето преминава през стадион „Форо Сол“, а дългата старт-финална права създава възможности за изпреварвания.

В първата свободна тренировка Никола Цолов ще бъде сред десетимата пилоти, които ще заменят титулярите си. Сред тях са Аюму Иваса на мястото на Макс Верстапен в „Ред Бул“, Леонардо Форнароли вместо Ландо Норис в „Макларън“ и Фредерик Вести вместо Джордж Ръсел в „Мерцедес“.

Вече официално: Цолов ще дебютира във Формула 1

„Рейсинг Булс“ все още не са обявили състава си за 2027 г. Лоусън и Линдблад са настоящите пилоти, но Цолов също се включва в сметките след силното си представяне във Формула 2 тази година.

Цолов има реална възможност да направи впечатление, като темпото му изглежда съпоставимо с това на Линдблад.

Източник: Getty Images

 

Редактор: Николай Киров
Източник: Gong.bg    
Никола Цолов Формула 1
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