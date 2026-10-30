Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

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Н икола Цолов успя да завърши първата си свободна тренировка във Формула 1 въпреки здравословен проблем.

Десетина минути преди края на обиколките Цолов се прибра в бокса заради проблем с десния си крак. От комуникацията с тима му стана ясно, че той дори на моменти не усещал крака си заради нарушено кръвообращение, съобщава Gong.bg.

Българският пилот направи историческия си дебют в най-престижния автомобилен шампионат на пистата „Ерманос Родригес“ в Мексико Сити с болида на „Рейсинг Булс“.

Цолов завърши на 12-о място, като остана само на 0,059 секунди зад Исак Хаджар и на 0,126 секунди от съотборника си Арвид Линдблад. Резултатът е показателен предвид по-големия опит, който британецът вече има във Формула 1.

Според осреднените показатели от тренировката българинът е бил с 1,2 секунди на обиколка по-бърз от Линдблад. Цолов кара с постоянство и прецизност, като допусна само една по-съществена грешка.

19-годишният състезател замени Лиъм Лоусън и излезе на трасето с номер 91. Тренировката започна в 20:30 часа българско време и продължи 60 минути.

В началото Цолов се движеше около 11-ото място, но след това успя да се изкачи до шестата позиция, непосредствено зад Фернандо Алонсо. Българинът направи спиране в бокса за смяна на гумите, като се върна на пистата с комплект медиум. По-късно той отново влезе в бокса и се озова на 12-о място.

Източник: Getty Images

Джак Крауфорд от "Астън Мартин" бе принуден да прекрати тренировката си преждевременно.

Isack Hadjar reports an issue with his Red Bull and is slowly making his way back to the pits 😢 #F1 #MexicoGP https://t.co/KmjAIqmF4Q — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Първата свободна тренировка беше затруднена от прашното състояние на трасето, което създаваше проблеми на пилотите. В началото на сесията проблеми с мощността имаше и болидът на Исак Хаджар.

Големият ден е тук: Никола Цолов прави исторически дебют във Формула 1

Участието на Цолов е историческо за България, тъй като той стана първият български пилот, включил се в официална сесия от състезателен уикенд във Формула 1.

Източник: Getty Images

Пистата „Ерманос Родригес“ е дълга 4,304 км, има 17 завоя и се намира на над 2200 метра надморска височина. Състезанието за Голямата награда на Мексико включва 71 обиколки. Една от най-атрактивните части на трасето преминава през стадион „Форо Сол“, а дългата старт-финална права създава възможности за изпреварвания.

В първата свободна тренировка Никола Цолов ще бъде сред десетимата пилоти, които ще заменят титулярите си. Сред тях са Аюму Иваса на мястото на Макс Верстапен в „Ред Бул“, Леонардо Форнароли вместо Ландо Норис в „Макларън“ и Фредерик Вести вместо Джордж Ръсел в „Мерцедес“.

Вече официално: Цолов ще дебютира във Формула 1

„Рейсинг Булс“ все още не са обявили състава си за 2027 г. Лоусън и Линдблад са настоящите пилоти, но Цолов също се включва в сметките след силното си представяне във Формула 2 тази година.

Цолов има реална възможност да направи впечатление, като темпото му изглежда съпоставимо с това на Линдблад.