България

Права на пациентите при инсулт: Какво поема НЗОК за лечение и възстановяване

От спешния прием и рехабилитацията до доживотното проследяване – д-р Димитър Димов от НЗОК разяснява пълния път на пациента и покриваните процедури

31 октомври 2026, 15:34
Жълт код за валежи в изборния ден

Жълт код за валежи в изборния ден
МВнР с извънредно предупреждение към българите във Валенсия и Барселона

МВнР с извънредно предупреждение към българите във Валенсия и Барселона
Последно сбогом със Слави Бинев - между спорта, политиката и сенките на 90-те

Последно сбогом със Слави Бинев - между спорта, политиката и сенките на 90-те
МВнР с информация за български туристи, пострадали при катастрофа в Турция

МВнР с информация за български туристи, пострадали при катастрофа в Турция
Време е за зимни гуми: „Акция Зима“ започва с проверки по пътищата

Време е за зимни гуми: „Акция Зима“ започва с проверки по пътищата
Балотажът в цифри: Повече имащи право на глас спрямо първия тур

Балотажът в цифри: Повече имащи право на глас спрямо първия тур
Човек пострада при пожар в блок в Казанлък

Човек пострада при пожар в блок в Казанлък
Mечка нахлува три пъти в къща за гости и заведение

Mечка нахлува три пъти в къща за гости и заведение

П ри съмнение за инсулт пациентите не трябва да губят време в търсене на направление от личния лекар – приемът в болница се осъществява по спешност, а най-правилната реакция е незабавно обаждане на телефон 112. Това обясни д-р Димитър Димов, главен специалист в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубриката „Твоите здравни права“ на предаването „Пулс“ по NOVA NEWS.

Какво получавате от НЗОК срещу здравните си вноски

По думите му НЗОК покрива изцяло болничната диагностика и лечение на инсулт, включително необходимите консултации с невролог, лабораторни и образни изследвания, както и специализираните медицински процедури. При исхемичен инсулт, когато състоянието на пациента позволява, се прилага и лечение за разграждане или механично отстраняване на кръвния съсирек.

Безсъние, тревожност, паника - за кои прегледи и изследвания плаща Здравната каса

„Целият път на диагностика и лечение се покрива от Здравната каса“, подчерта д-р Димов.

  • Възстановяване и рехабилитация

Възстановяването след инсулт често продължава дълго, особено когато пациентът има затруднения с движението, говора или ежедневните си дейности. Д-р Димов разясни, че НЗОК заплаща продължително болнично лечение по клинична пътека №254, която предвижда 20-дневен престой. То може да се проведе в същото лечебно заведение, където е осъществено първоначалното лечение, стига то да разполага с необходимите структури.

След изписването пациентите имат право на рехабилитация и в извънболничната помощ. За целта се изисква Направление №3 от личния лекар или от наблюдаващия невролог. Специалист по физикална и рехабилитационна медицина определя необходимата терапия, като пълният курс включва до 20 процедури.

7 съвета за предпазване от инфаркт и инсулт
7 снимки
здраве
здраве
здраве
здраве
  • Доживотно проследяване на състоянието

Д-р Димов акцентира и върху дългосрочното наблюдение на пациентите след претърпян инсулт:

През първата година: Проследяването се извършва от специалист-невролог с до четири прегледа годишно.

От втората година нататък: Наблюдението преминава към общопрактикуващия лекар, който също прави четири прегледа годишно и при необходимост насочва пациента към специалист.

Продължителност: Проследяването продължава през целия живот, като при поява на симптоми на деменция може да бъде назначена и консултация с психиатър.

Източник: NOVA    
инсулт НЗОК спешна помощ лечение на инсулт рехабилитация възстановяване след инсулт клинична пътека
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Турски тир катастрофира на АМ

Турски тир катастрофира на АМ "Хемус", трафикът към Варна е затруднен

Добри новини след инцидента край Одрин: Всички ранени българи са изписани и пътуват за Русе

Добри новини след инцидента край Одрин: Всички ранени българи са изписани и пътуват за Русе

Нови разкрития за Хари Худини: Умрял ли е наистина кралят на магията навръх Хелоуин

Нови разкрития за Хари Худини: Умрял ли е наистина кралят на магията навръх Хелоуин

Евакуираните жители на град Олешки пристигнаха в Украйна

Евакуираните жители на град Олешки пристигнаха в Украйна

Новият гигант в Холивуд: Защо Paramount надделя над Netflix за Warner Bros. и създаде Skydance

Новият гигант в Холивуд: Защо Paramount надделя над Netflix за Warner Bros. и създаде Skydance

biss.bg
Модерно Audi Quattro с V8 двигател до 10 000 об./мин?! Да, моля

Модерно Audi Quattro с V8 двигател до 10 000 об./мин?! Да, моля

carmarket.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 21 часа
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 20 часа
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 21 часа
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Крал Чарлз III останал ужасен от неочаквана среща с призрак

Крал Чарлз III останал ужасен от неочаквана среща с призрак

Любопитно Преди 36 минути

Чарлз III е изпитвал истински ужас от паранормални явления в имението Сандрингам. Паранормални изследователи разкриват защо Бъкингамският дворец също е обитаван от духове, а кралица Камила с години отказвала да влезе в имението „Дъмфрис Хаус“

Зловеща находка на Крит: Откриха кости на жена в маслинова градина край Ханя

Зловеща находка на Крит: Откриха кости на жена в маслинова градина край Ханя

Свят Преди 52 минути

Откритите останки в района на Ханя могат да разкрият истината за съдбата на 75-годишна жена, изчезнала през 2022 г., или на студентка, в неизвестност от 2010 г.

Реджеп Тайип Ердоган и Володимир Зеленски

Зеленски пристигна в Истанбул за важна среща с Ердоган

Свят Преди 2 часа

Украинският президент е на официално посещение в Турция за обсъждане на дипломатическите перспективи, двустранното партньорство и сигурността в Черно море

Мартин и Николета се изправят срещу Раду и Пелипенко в звездния турнир на “Игри на волята”

Мартин и Николета се изправят срещу Раду и Пелипенко в звездния турнир на “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Ураганите ще получат шанс да заслужат ценни хранителни запаси

<p>Седем вагона с амониева селитра дерайлираха в Русе</p>

Седем вагона с амониева селитра дерайлираха в Русе, част от товара се разпиля

България Преди 3 часа

При инцидента в района на Локомотивния и вагонен завод част от товара се е разпилял. Полицията е открила около 20 килограма бяло гранулирано вещество и е иззела проби за изследване

Кола прелетя през мантинела и се приземи в тревата между блоковете във „Връбница“

Кола прелетя през мантинела и се приземи в тревата между блоковете във „Връбница“

България Преди 4 часа

Очевидци публикуваха снимки в социалните мрежи. Според различни свидетелски версии автомобилът се е движел по мост в посока бул. „Ломско шосе“

Хаменей нареди незабавен отговор на всяка вражеска заплаха срещу Иран

Хаменей нареди незабавен отговор на всяка вражеска заплаха срещу Иран

Свят Преди 4 часа

Върховният лидер разпореди обновяване на списъка с военни цели, така че в него да бъдат включени американски и израелски обекти

Изборът на нов ВСС започна със закъснение и без нужния кворум

Изборът на нов ВСС започна със закъснение и без нужния кворум

България Преди 5 часа

Първоначално са се регистрирали 464 магистрати, а заседанието е започнало с 608 регистрирани съдии след едночасово изчакване

<p>Отломки паднаха край Рияд, след като ПВО унищожи вражески дрон</p>

Дрон бе прехванат край Рияд на фона на ескалацията между Саудитска Арабия и хусите

Свят Преди 6 часа

Военната коалиция, подкрепяща йеменското правителство, съобщи, че отломки от апарата са паднали на земята

<p>&bdquo;Заради алкохола забравих да родя&ldquo;</p>

„Заради алкохола забравих да родя“: Изповедта на една жена за 20-годишната битка със зависимостта и пътя към новия живот

България Преди 6 часа

След години на опити да спре да пие, Ива намира подкрепа в групата на анонимните алкохолици в Русе. Тя разказва как общността и програмата на 12-те стъпки променят живота ѝ

<p>Руски военни самолети превозиха евакуирани украинци до Беларус</p>

Три самолета с евакуирани жители на Олешки кацнаха в Беларус

Свят Преди 6 часа

Над 200 души напуснаха окупирания украински град в рамките на хуманитарна операция между Москва и Киев. Евакуираните са транспортирани от Анапа до Гомел с руски военни самолети

<p>Със сълзи на очи баща му го изпратил: Как синът на Болсонаро напусна Бразилия тайно</p>

Болсонаро: Не съм напуснал родината си, за да избягам от преследване

Свят Преди 8 часа

Сенаторът разказа, че е заминал тайно за САЩ, след като полицията го уведомила за възможно отнемане на паспортите му във връзка с разследване за пране на пари

Ще преобърне ли влаковата катастрофа в Испания предизборната кампания (ОБЗОР)

Ще преобърне ли влаковата катастрофа в Испания предизборната кампания (ОБЗОР)

Свят Преди 8 часа

Тридневният траур приключва, но разследването продължава. Сред основните въпроси са отказът на сигнализационната система и разрешението влакът на „Ренфе“ да продължи движението си при червен сигнал

Красимир отстрани Александра от Войната на племената на “Игри на волята”

Красимир отстрани Александра от Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Студентката е следващият обитател на новата територия - Вишката

Крал Чарлз почете жертвите на британските колониални зверства в Гвиана

Крал Чарлз почете жертвите на британските колониални зверства в Гвиана

Свят Преди 8 часа

Монархът запази минута мълчание на място, където са били екзекутирани местни жители. Бивши британски колонии продължават да настояват за официално извинение и репарации

Над 160 000 младежи излизат на протест в Германия - поколението Z иска промяна

Над 160 000 младежи излизат на протест в Германия - поколението Z иска промяна

Свят Преди 9 часа

Младежите настояват за повече инвестиции в образованието и се обявяват против задължителната военна служба. Властите очакват демонстрациите да преминат предимно мирно

Всичко от днес

От мрежата

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg
1

Циклон с интензивни есенни дъждове

sinoptik.bg
1

"Не се сърди, човече" в теснолинейката

sinoptik.bg

Жените, които са били обявени за вещици, защото са били твърде свободни

Edna.bg

Кога приятелството става токсично: 6 признака, че връзката вече не е същата

Edna.bg

Турски тир се заби в мантинелата на АМ „Хемус“, движението е затруднено

Nova.bg

Българка изчезна безследно в Кипър, задържаха мъж, с когото имала връзка

Nova.bg