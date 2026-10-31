Права на пациентите при инсулт: Какво поема НЗОК за лечение и възстановяване

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П ри съмнение за инсулт пациентите не трябва да губят време в търсене на направление от личния лекар – приемът в болница се осъществява по спешност, а най-правилната реакция е незабавно обаждане на телефон 112. Това обясни д-р Димитър Димов, главен специалист в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубриката „Твоите здравни права“ на предаването „Пулс“ по NOVA NEWS.

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По думите му НЗОК покрива изцяло болничната диагностика и лечение на инсулт, включително необходимите консултации с невролог, лабораторни и образни изследвания, както и специализираните медицински процедури. При исхемичен инсулт, когато състоянието на пациента позволява, се прилага и лечение за разграждане или механично отстраняване на кръвния съсирек.

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„Целият път на диагностика и лечение се покрива от Здравната каса“, подчерта д-р Димов.

Възстановяване и рехабилитация

Възстановяването след инсулт често продължава дълго, особено когато пациентът има затруднения с движението, говора или ежедневните си дейности. Д-р Димов разясни, че НЗОК заплаща продължително болнично лечение по клинична пътека №254, която предвижда 20-дневен престой. То може да се проведе в същото лечебно заведение, където е осъществено първоначалното лечение, стига то да разполага с необходимите структури.

След изписването пациентите имат право на рехабилитация и в извънболничната помощ. За целта се изисква Направление №3 от личния лекар или от наблюдаващия невролог. Специалист по физикална и рехабилитационна медицина определя необходимата терапия, като пълният курс включва до 20 процедури.

Доживотно проследяване на състоянието

Д-р Димов акцентира и върху дългосрочното наблюдение на пациентите след претърпян инсулт:

През първата година: Проследяването се извършва от специалист-невролог с до четири прегледа годишно.

От втората година нататък: Наблюдението преминава към общопрактикуващия лекар, който също прави четири прегледа годишно и при необходимост насочва пациента към специалист.

Продължителност: Проследяването продължава през целия живот, като при поява на симптоми на деменция може да бъде назначена и консултация с психиатър.