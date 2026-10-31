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Мартин и Николета се изправят срещу Раду и Пелипенко в звездния турнир на “Игри на волята”

Ураганите ще получат шанс да заслужат ценни хранителни запаси

31 октомври 2026, 15:02
Мартин и Николета се изправят срещу Раду и Пелипенко в звездния турнир на “Игри на волята”
Източник: NOVA

Г олемият шампион от шестия сезон на “Игри на волята” Мартин Кънев и неговата партньорка - финалистката от седми сезон Николета Кръстева, ще опитат да продължат победната си серия в отборното предизвикателство LactoFlor - Битка на звездите тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

Срещу тях ще се изправят амбицираните съперници - финалистът от сезон шест Раду Шуляк и желязната Полина Пелипенко. По пътя към четвъртфиналите те вече успяха да отстранят друга двойка, включващата победител в екстремната надпревара - тази на Иван Рълев и Иванина.

Източник: NOVA

В звездното съревнование участие ще вземе и племето на Ураганите. Сините ще имат възможност да заслужат важни хранителни запаси, които да им дадат сили преди следващата битка за територия. Грешна преценка обаче може да ги обрече на нова седмица с лишения.

Източник: NOVA

Кои ще са следващите двама полуфиналисти в LactoFlor - Битка на звездите, гледайте в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
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