Извънредни мерки в Черно море: България въвежда строг контрол за преминаващите кораби

Б ългарските морски власти въвеждат извънредни правила за корабите, които преминават през териториалното море на страната. Новите изисквания предвиждат задължително предварително уведомяване за всеки плавателен съд, включително предоставяне на информация за неговото местоположение, маршрута, превозваните товари и евентуални технически проблеми. Това съобщава специализираният портал Maritime.bg, позовавайки се на извънредно навигационно съобщение.

Какви стъпки трябва да предприеме България след атаките по кораби в Черно море

Мерките идват след поредица от атаки срещу търговски кораби в Черно море, при които има потънали плавателни съдове и спасителни операции с участието на българските Военноморски сили.

Според новите правила капитаните трябва да изпращат специализиран доклад (SP) точно два часа преди навлизането в българските териториални води. В него задължително се посочват името на кораба, идентификационният му номер по IMO, държавата, под чийто флаг плава, както и точката и географските координати, през които ще пресече морската граница. Морските власти изискват също информация за очаквания час на навлизане, посочен по универсалното координирано време (UTC), както и данни за последното и следващото пристанище по маршрута.

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Отделно капитаните трябва да декларират вида на превозваните товари, като изрично посочат наличието на опасни вещества или газове, които биха могли да застрашат населението или морската околна среда. Докладът трябва да съдържа и информация за общия брой хора на борда, включително капитана, наличните количества и видове гориво, както и за евентуални технически неизправности или дефекти. Задължително се предоставят и данни за контакт с мениджъра на кораба.

Целта на допълнителните изисквания е да се засили контролът върху движението на плавателните съдове, да се подобри сигурността на корабоплаването и да се ограничи рискът от замърсяване на морската среда.

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Новите изисквания идват след серия от инциденти с търговски кораби в Черно море. На 6 октомври два плавателни съда бяха атакувани с дронове в близост до българското крайбрежие – единият (ALFA WATAN) потъна, а другият (ABLE) получи сериозни поражения.

На 13 октомври последваха нови удари: корабът CHELSEA-3, плаващ под малтийски флаг, беше поразен край Бяла, но всички 15 моряци бяха спасени, докато друг плавателен съд – HS DIGNITY, потъна край Шабла, при което петима членове на екипажа бяха спасени, а 11 останаха в неизвестност.

На 14 октомври пожар избухна на борда на танкера YARA J край румънското пристанище Сулина, като румънските власти започнаха разследване дали е бил атакуван с дрон, а на следващия ден беше съобщено и за нападение срещу кораба WINE TRADER.

На 23 октомври корабът „Хорив“ беше поразен край Румъния, при което загина един моряк, а повреденият плавателен съд започна да дрейфува и впоследствие навлезе в българската изключителна икономическа зона. Последният тежък инцидент е от 28 октомври, когато контейнеровоз беше ударен от три морски дрона край Шабла. Всички 18 моряци бяха спасени, но корабът потъна заедно с опасни товари на борда, което наложи проверки за евентуално замърсяване на морската вода.