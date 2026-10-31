България

Извънредни мерки в Черно море: България въвежда строг контрол за преминаващите кораби

Капитаните ще трябва да предоставят подробна информация за маршрута, товара и техническото състояние два часа преди навлизане в териториалните води

31 октомври 2026, 18:22
Извънредни мерки в Черно море: България въвежда строг контрол за преминаващите кораби
Източник: iStock

Б ългарските морски власти въвеждат извънредни правила за корабите, които преминават през териториалното море на страната. Новите изисквания предвиждат задължително предварително уведомяване за всеки плавателен съд, включително предоставяне на информация за неговото местоположение, маршрута, превозваните товари и евентуални технически проблеми. Това съобщава специализираният портал Maritime.bg, позовавайки се на извънредно навигационно съобщение.

Какви стъпки трябва да предприеме България след атаките по кораби в Черно море

Мерките идват след поредица от атаки срещу търговски кораби в Черно море, при които има потънали плавателни съдове и спасителни операции с участието на българските Военноморски сили.

Според новите правила капитаните трябва да изпращат специализиран доклад (SP) точно два часа преди навлизането в българските териториални води. В него задължително се посочват името на кораба, идентификационният му номер по IMO, държавата, под чийто флаг плава, както и точката и географските координати, през които ще пресече морската граница. Морските власти изискват също информация за очаквания час на навлизане, посочен по универсалното координирано време (UTC), както и данни за последното и следващото пристанище по маршрута.

Йотова: България ще сезира Съвета за сигурност на ООН за ударените кораби

Отделно капитаните трябва да декларират вида на превозваните товари, като изрично посочат наличието на опасни вещества или газове, които биха могли да застрашат населението или морската околна среда. Докладът трябва да съдържа и информация за общия брой хора на борда, включително капитана, наличните количества и видове гориво, както и за евентуални технически неизправности или дефекти. Задължително се предоставят и данни за контакт с мениджъра на кораба.

Целта на допълнителните изисквания е да се засили контролът върху движението на плавателните съдове, да се подобри сигурността на корабоплаването и да се ограничи рискът от замърсяване на морската среда.

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Новите изисквания идват след серия от инциденти с търговски кораби в Черно море. На 6 октомври два плавателни съда бяха атакувани с дронове в близост до българското крайбрежие – единият (ALFA WATAN) потъна, а другият (ABLE) получи сериозни поражения.

На 13 октомври последваха нови удари: корабът CHELSEA-3, плаващ под малтийски флаг, беше поразен край Бяла, но всички 15 моряци бяха спасени, докато друг плавателен съд – HS DIGNITY, потъна край Шабла, при което петима членове на екипажа бяха спасени, а 11 останаха в неизвестност.

На 14 октомври пожар избухна на борда на танкера YARA J край румънското пристанище Сулина, като румънските власти започнаха разследване дали е бил атакуван с дрон, а на следващия ден беше съобщено и за нападение срещу кораба WINE TRADER.

На 23 октомври корабът „Хорив“ беше поразен край Румъния, при което загина един моряк, а повреденият плавателен съд започна да дрейфува и впоследствие навлезе в българската изключителна икономическа зона. Последният тежък инцидент е от 28 октомври, когато контейнеровоз беше ударен от три морски дрона край Шабла. Всички 18 моряци бяха спасени, но корабът потъна заедно с опасни товари на борда, което наложи проверки за евентуално замърсяване на морската вода.

Черно море морска сигурност корабоплаване атаки по кораби нови правила териториални води морско замърсяване спасителни операции
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Извънредни мерки в Черно море: България въвежда строг контрол за преминаващите кораби

Извънредни мерки в Черно море: България въвежда строг контрол за преминаващите кораби

Актриса от „Двама мъже и половина“ разкри каква е била истинската ѝ заплата в сериала

Актриса от „Двама мъже и половина“ разкри каква е била истинската ѝ заплата в сериала

Ердоган след срещата със Зеленски: Атаките срещу кораби в Черно море са абсолютно неприемливи

Ердоган след срещата със Зеленски: Атаките срещу кораби в Черно море са абсолютно неприемливи

Паника сред вложителите: Сърбия отне лиценза на „Алта банка“ дни след загубата на Вучич

Паника сред вложителите: Сърбия отне лиценза на „Алта банка“ дни след загубата на Вучич

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Какви опасности за животните крият басейните през лятото

Какви опасности за животните крият басейните през лятото

dogsandcats.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 1 ден
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 23 часа
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 1 ден
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ одобриха продажбата на 500 ракети „Пейтриът“ за Украйна за 2,1 млрд. долара

САЩ одобриха продажбата на 500 ракети „Пейтриът“ за Украйна за 2,1 млрд. долара

Свят Преди 2 часа

Сделката е на стойност 2,1 милиарда долара и ще бъде финансирана от съюзниците, но Киев настоява за незабавни доставки на фона на руските удари по енергетиката

Турски тир катастрофира на АМ "Хемус", движението край Врачеш вече е възстановено

Турски тир катастрофира на АМ "Хемус", движението край Врачеш вече е възстановено

България Преди 3 часа

Нормалният трафик в района на село Врачеш вече е възобновен след изтеглянето на катастрофиралия камион

Евакуираните жители на град Олешки пристигнаха в Украйна

Евакуираните жители на град Олешки пристигнаха в Украйна

Свят Преди 4 часа

Първото по рода си дълготрайно хуманитарно примирие, сключено с посредничеството на САЩ и папа Лъв XIV, позволи спасяването на стотици блокирани граждани

Хари Худини

Нови разкрития за Хари Худини: Умрял ли е наистина кралят на магията навръх Хелоуин

Свят Преди 4 часа

100 години след кончината на легендарния илюзионист нова книга разпалва отново споровете около датата и причините за смъртта му, а редки негови творби излизат на бял свят

Добри новини след инцидента край Одрин: Всички ранени българи са изписани и пътуват за Русе

Добри новини след инцидента край Одрин: Всички ранени българи са изписани и пътуват за Русе

Свят Преди 4 часа

Друг автобус от Русе прибра екскурзиантите, като с бързото съдействие на граничните власти всички 51 пътници вече пътуват обратно към дома

Мащабна акция в Старозагорско: 13 задържани и 7 издирвани при полицейска операция

Мащабна акция в Старозагорско: 13 задържани и 7 издирвани при полицейска операция

България Преди 4 часа

Проверени са близо 900 души и над 370 автомобила в рамките на мащабната акция срещу престъпленията срещу политическите права на гражданите

Украйна удари фабрика, произвеждаща ракетно гориво в Ростовска област

Украйна удари фабрика, произвеждаща ракетно гориво в Ростовска област

Свят Преди 5 часа

При комбинираната атака с дронове и ракети „Нептун“ са нанесени щети на четири производства на комбината „Каменски“, както и на четири склада за боеприпаси

Реджеп Тайип Ердоган и Володимир Зеленски

Зеленски пристигна в Истанбул за важна среща с Ердоган

Свят Преди 5 часа

Украинският президент е на официално посещение в Турция за обсъждане на дипломатическите перспективи, двустранното партньорство и сигурността в Черно море

Права на пациентите при инсулт: Какво поема НЗОК за лечение и възстановяване

Права на пациентите при инсулт: Какво поема НЗОК за лечение и възстановяване

България Преди 5 часа

От спешния прием и рехабилитацията до доживотното проследяване – д-р Димитър Димов от НЗОК разяснява пълния път на пациента и покриваните процедури

Мартин и Николета се изправят срещу Раду и Пелипенко в звездния турнир на “Игри на волята”

Мартин и Николета се изправят срещу Раду и Пелипенко в звездния турнир на “Игри на волята”

Любопитно Преди 6 часа

Ураганите ще получат шанс да заслужат ценни хранителни запаси

Илюстративна снимка

Жълт код за валежи в изборния ден

България Преди 6 часа

НИМХ предупреждава за значителни дъждове и гръмотевици в Западна и Централна България. В планините над 1500–1700 метра валежите ще бъдат от сняг

<p>Седем вагона с амониева селитра дерайлираха в Русе</p>

Седем вагона с амониева селитра дерайлираха в Русе, част от товара се разпиля

България Преди 6 часа

При инцидента в района на Локомотивния и вагонен завод част от товара се е разпилял. Полицията е открила около 20 килограма бяло гранулирано вещество и е иззела проби за изследване

Вик, подозрителен автомобил и отворен багажник: Българка изчезна без следа в Лимасол, полицията се опасява за живота ѝ

Вик, подозрителен автомобил и отворен багажник: Българка изчезна без следа в Лимасол, полицията се опасява за живота ѝ

Свят Преди 6 часа

61-годишната Олга Василиева е в неизвестност от 23 октомври

Кола прелетя през мантинела и се приземи в тревата между блоковете във „Връбница“

Кола прелетя през мантинела и се приземи в тревата между блоковете във „Връбница“

България Преди 7 часа

Очевидци публикуваха снимки в социалните мрежи. Според различни свидетелски версии автомобилът се е движел по мост в посока бул. „Ломско шосе“

Хаменей нареди незабавен отговор на всяка вражеска заплаха срещу Иран

Хаменей нареди незабавен отговор на всяка вражеска заплаха срещу Иран

Свят Преди 7 часа

Върховният лидер разпореди обновяване на списъка с военни цели, така че в него да бъдат включени американски и израелски обекти

МВнР с извънредно предупреждение към българите във Валенсия и Барселона

МВнР с извънредно предупреждение към българите във Валенсия и Барселона

България Преди 8 часа

На 31 октомври са планирани демонстрации в двата испански града. Външното министерство препоръчва избягване на протестните зони и повишено внимание в централните части

Всичко от днес

От мрежата

11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

dogsandcats.bg

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg
1

Циклон с интензивни есенни дъждове

sinoptik.bg
1

"Не се сърди, човече" в теснолинейката

sinoptik.bg

Ким Катрал разкри как е преминала през перименопаузата: Беше трудно да функционирам с три часа сън

Edna.bg

Жените, които са били обявени за вещици, защото са били твърде свободни

Edna.bg

„Темата на NOVA”: Историята на една медицинска сестра, избрала професията заради най-близкия си човек (ВИДЕО)

Nova.bg

Машините са готови, секциите са под охрана: България очаква президентския балотаж

Nova.bg