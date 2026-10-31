Нови разкрития за Хари Худини: Умрял ли е наистина кралят на магията навръх Хелоуин

В ек след смъртта си Хари Худини остава фигура, която все още не спира да вълнува и изненадва, пише Асошиейтед прес. Смята се, че е починал на 31 октомври 1926 г.

За първи път е публикувано есе на легендарния илюзионист, посветено на неговите предшественици, а нова книга отново разпали споровете около точната дата и причината за кончината му в болница „Грейс“ в Детройт. Сред останалите издания, отбелязващи стогодишнината от кончината на Худини, се нареждат забавен албум за оцветяване и подробен обзор на огромната му лична библиотека.

One hundred years after Harry Houdini died on Halloween night, the mystery surrounding his death still refuses to stay buried. The escape artist's official cause of death was peritonitis from a ruptured appendix. But the real story is stranger: nine days before he died, a university student walked into his dressing room in Montreal and began punching him in the stomach before Houdini could brace himself. Historians now believe those blows didn't kill him — but they masked the symptoms of the appendicitis that did, causing him to delay treatment until it was too late. The punches also triggered a financial twist. Houdini was thousands of dollars in debt when he died. Because the blows were blamed for his death, his life insurance paid out double — $50,000 total, worth nearly $1 million today. A century later, conspiracy theories persist, from murder by spirit mediums he'd been exposing as frauds to an intestinal blockage. As one Houdini historian put it: "There's plenty of room for speculation, for conspiracy theories, and so it continues." Full story here https://t.co/IGRJ1rKXcN — Fox News US (@FoxUSNews) October 31, 2026

Неговото наследство е обект на дискусии по време на множество събития, посветени на Худини, които се провеждат този уикенд – от „Грандиозния вековен юбилей на Худини“ в родната му Будапеща, през аукцион за негови вещи в Холивуд, до спиритически сеанси в градове, които е посещавал като Чикаго и Фредерик, Мериленд. Гробът му в гробището „Махпела“ в Ню Йорк отдавна е място за събиране в нощта на Хелоуин.

„Не съм сигурен, че много от хората, които знаят името Худини, биха могли да го разпознаят на снимка, да кажат точно кога е живял или какво всъщност е правил по време на своите представления. Но те знаят, че „Худини“ е синоним на магия, на способност да правиш невъзможното или да се измъкваш от неспасяеми ситуации. За тези, които знаят малко повече, той е олицетворение на човека, постигнал всичко сам, и пример за успешната история на един имигрант. Фактът, че според сведенията е починал именно на Хелоуин, със сигурност засилва мистиката около него“, казва за Асошиейтед прес Матю Соломон, професор по история на киното в Мичиганския университет и автор на книгата Disappearing Tricks: Silent Film, Houdini, and the New Magic of the Twentieth Century („Изчезващи трикове: Нямото кино, Худини и новата магия на ХХ век“), излязла през 2010 г.

Есето на Худини An Interesting Scrapbook („Интересен албум с изрезки“) се появява в новия брой на списание The Strand Magazine, публикувало редки творби на Марк Твен и Едит Уортън, наред с други автори. В него Худини отдава почит на някои илюзионисти негови предшественици и съжалява, че за тях не се знае повече. Вдъхновение за есето той черпи от театралните афиши, предоставени му от карикатуриста Кин Хъбард, които рекламират гостуванията на прочути за времето си артисти от XIX век като Робърт Хелър и Х. Дж. Сарджънт, отбелязва Асошиейтед прес.

Today marks 100 years since world-famous magician Harry Houdini died in Detroit. In a way, it’s fitting that the world-famous magician died on Halloween. It’s even more fitting that his death, like so many of his illusions, still contains a shroud of mystery. https://t.co/99kA193zym — WOOD TV8 (@WOODTV) October 31, 2026

„Тази информация попадна пред очите ми и аз я споделям тук, за да можем най-накрая да поставим началото на списък с ранните американски магове. Никой никога не бе отдал дължимото на американските илюзионисти, за да бъдат включени в книги или исторически летописи, от които бъдещите поколения да научат за тези ветерани. Напротив – магьосниците бяха извън кастата на признатите артисти. Едва през последните години, когато водевилът ги превърна в свои големи звезди и основни притегателни имена за публиката, те придобиха достатъчно тежест, за да бъдат признати за истински творци“, пише Худини.

Ерик Колиъри, чиято книга Houdini's Library („Библиотеката на Худини“) излезе през септември, казва, че Худини е имал сериозен интерес към другите илюзионисти, стигайки дотам да посещава гробовете им и дори лично да плаща за поддръжката им. Семействата на магьосниците от своя страна му давали албуми с изрезки, афиши и други предмети, за да може той да пази паметта им жива, казва Колиъри, който е куратор на отдел „Театър и сценични изкуства“ в центъра „Хари Рансъм“ към Тексаския университет в Остин.

Худини е роден като Ерик Вайс през 1874 г. – син на равин, чието семейство емигрира в САЩ отчасти, за да избяга от антисемитизма в тогавашната Австро-Унгария. До тийнейджърските си години той вече е професионален илюзионист, а на 30-годишна възраст е международна знаменитост, известна с изумителната си способност да се освобождава от белезници и окови. Също така Худини е автор на книги, филмов актьор и създател на редки аудиозаписи. Години по-късно този ценен звуков архив става собственост на илюзиониста Дейвид Копърфийлд, припомня АП.

Според тогавашната преса Худини издъхва на 31 октомври 1926 г. от дифузен перитонит вследствие на спукан апендицит. Състоянието му се влошава фатално дни по-рано в Монреал, където студент изпробва легендарната му издръжливост с неочаквани удари в корема. Кончината на илюзиониста навръх Хелоуин пасва идеално – дори твърде съвършено, както отбелязват мнозина – на неговата тайнствена, обвита в мистика и сякаш свръхестествена аура, коментира АП.

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Мистерията се задълбочава и от факта, че не е извършена аутопсия и това отприщва десетки конспиративни теории, сред които и хипотезата за отравяне, организирано от негови колеги от цирка. В книгата си Houdini: The Man Who Died Twice („Худини: Човекът, който умря два пъти“) авторката Лариан Гилиспи се опира на медицински картони и официални архиви, за да оспори досегашните твърдения и да заяви, че илюзионистът си е отишъл ден по-рано – на 30 октомври.

Истинската причина за смъртта, пише тя, е била чревна непроходимост, предизвикана от фаталното решение на лекар да позволи на Худини да изяде купа със зеленчуци и заквасена сметана, докато се възстановява от операция. Тя цитира и противоречиви данни за самата дата на смъртта му. Според писмена клетвена декларация от лекар той е починал на 30 октомври. В същото време официалният смъртен акт посочва 31-ви - документ, в който тя открива сериозни пропуски, отбелязва Асошиейтед прес.

Най-близките хора на Худини са искали смъртта му да бъде на Хелоуин, за да бъде запомнен завинаги, казва Гилиспи, изследовател в областта на съдебната медицина, която е автор и на книги. Джордж Хардийн, който е роднина на Худини, каза пред АП, че намира книгата за убедителна и аргументирана и няма абсолютно никакви съмнения относно разкритията на Гилиспи.

Други обаче са скептични, включително двама експерти, които Гилиспи цитира в книгата си като едни от най-уважаваните и знаещи хора в света на Худини.

Remembering the American escapologist, illusionist, and stunt performer Erik Weisz, better known as Harry Houdini, who passed away on this day in 1926, in Detroit, at the age of 52.⛓️ https://t.co/lxt6jd3w3m — Elspeth FOXCROFT (@EFoxcroft2367) October 31, 2026

„Семейството беше потънало в дълбока скръб и изобщо не е мислело за неговото наследство“, каза Брус Авърбук пред АП, като добави, че се съмнява датата да е била променена нарочно, за да съвпадне с Хелоуин.

Авърбук, който е изследовател на живота на Худини, добави, че в записките на личния асистент на илюзиониста смъртта му е отбелязана на 31 октомври, като той нямаше никаква причина да лъже за това. Друг експерт, похвален в нейната книга – Джон Кокс, уточни пред АП, че въпреки че книгата наистина съдържа много добра нова информация за кариерата му, все пак е необходимо второ мнение относно смъртта на Хари Худини. Кокс, който поддържа блог за илюзиониста и е основател на издателската марка Wild About Harry Press, призна, че съществува объркване около смъртта му и естествения стремеж към истината.

„Но мисля, че кончината му е съвсем малка част от цялата история. Славата на Худини и причината да го помним днес се дължат на забележителния му живот“, каза той.