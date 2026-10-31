Ердоган след срещата със Зеленски: Атаките срещу кораби в Черно море са абсолютно неприемливи

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес след разговори с украинския си колега Володимир Зеленски, че нападенията срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо кой ги извършва, предаде Ройтерс.

На съвместна пресконференция след срещата им в Истанбул Ердоган каза, че двамата са обсъдили безопасността на корабоплаването в Черно море и че той ще продължи да разговаря по този въпрос с всички страни.

Зеленски пристигна в Истанбул за важна среща с Ердоган

Украинският президент посочи, че е обсъдил с турския си колега предстоящите тристранни преговори между американски, украински и руски преговарящи за постигане на мир. Очаква се дипломатическите срещи да се състоят в началото на ноември. Зеленски допълни, че Киев иска да включи Европа и евентуално Турция в обсъжданията за прекратяване на войната, която вече навлиза в петата си година.

Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski’yi bugün ülkemizde tekrar ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum. 🇹🇷🇺🇦 Kendisiyle bugünkü görüşmelerimizde Ukrayna’da barışın sağlanmasına yönelik son dönemde artan çabaları ve Karadeniz’deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldık. Savaşın, özellikle ABD Başkanı Sayın Trump’ın da çabalarıyla, diplomatik yollarla sona erdirilmesine yönelik girişimlerin yeniden hız kazanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Barışa giden yolu açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim. Savaşın başından bu yana Karadeniz’de güvenlik ve istikrarın muhafazası için aktif çaba gösteriyoruz. Ancak son dönemde yaşanan tırmanmaya paralel olarak çatışmaların Karadeniz’e sıçradığına şahit oluyoruz. Sivil gemilere yönelik saldırıların ve Karadeniz’de tırmanmayı artıracak adımların hiç kimseye fayda sağlamayacağı açıktır. Bu saldırıları kimden gelirse gelsin ve gerekçesi ne olursa olsun hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir. Bu konuda tüm tarafları sorumlu şekilde hareket etmeye davet ediyoruz. Karadeniz’de seyrüsefer emniyetini yeniden tesis etmek amacıyla taraflarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bugün ayrıca stratejik ortağımız Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Ülkelerimiz arasında 2022 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmesi, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından önemli bir adım teşkil etmiştir. Bu anlaşma bizi 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bir adım daha yaklaştırmıştır. Son olarak zorlu savaş koşullarına rağmen Ukrayna’yı terk etmeyen şirketlerimizin Ukrayna’nın yeniden imarına da inşallah önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.