Свят

Ердоган след срещата със Зеленски: Атаките срещу кораби в Черно море са абсолютно неприемливи

Анкара настоява за сигурност на корабоплаването, докато Киев работи за включването на Европа и Турция в предстоящите тристранни преговори за мир

31 октомври 2026, 19:47
Ердоган след срещата със Зеленски: Атаките срещу кораби в Черно море са абсолютно неприемливи
Източник: БГНЕС

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес след разговори с украинския си колега Володимир Зеленски, че нападенията срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо кой ги извършва, предаде Ройтерс.

На съвместна пресконференция след срещата им в Истанбул Ердоган каза, че двамата са обсъдили безопасността на корабоплаването в Черно море и че той ще продължи да разговаря по този въпрос с всички страни.

Зеленски пристигна в Истанбул за важна среща с Ердоган

Украинският президент посочи, че е обсъдил с турския си колега предстоящите тристранни преговори между американски, украински и руски преговарящи за постигане на мир. Очаква се дипломатическите срещи да се състоят в началото на ноември. Зеленски допълни, че Киев иска да включи Европа и евентуално Турция в обсъжданията за прекратяване на войната, която вече навлиза в петата си година.

По време на посещението си в Истанбул Зеленски заяви също, че се е договорил с Ердоган Турция да увеличи подкрепата си за енергийния сектор на Украйна, който е подложен на засилени руски удари.

Източник: София Георгиева/БТА    
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