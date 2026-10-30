В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Н а руското летище "Ахтубинск“ в Астраханска област на 29 октомври изгоря най-новият многоцелеви изтребител Су-57, предава "Фокус".

Според предварителна информация самолетът се е възпламенил поради извънредна ситуация по време на стартирането на двигателите.

Това е четвъртият случай на загуба на Су-57 през 2026 г. По-конкретно, на 25 април украински безпилотни летателни апарати поразиха два такива изтребителя на летището Шагол в Челябинска област.

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Още един самолет се разби на 23 юли в Московска област. Той беше погрешно свален от руски екип на противовъздушната отбрана "БАРС Москва“.

Су-57 е руски многоцелеви изтребител със стелт възможности, предназначен за поразяване на въздушни, наземни и морски цели.

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Самолетът развива максимална скорост от около 2600 км/ч и може да използва управляеми ракетни оръжия, по-специално ракети от типа "въздух-земя“. Серийното производство на Су-57 се осъществява в авиационния завод в Комсомолск-на-Амур.