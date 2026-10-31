България

Турски тир катастрофира на АМ "Хемус", движението край Врачеш вече е възстановено

Нормалният трафик в района на село Врачеш вече е възобновен след изтеглянето на катастрофиралия камион

Обновена преди 1 час / 31 октомври 2026, 18:03
Турски тир катастрофира на АМ "Хемус", движението край Врачеш вече е възстановено
Източник: iStock

В ъзстановено е движението при 35 км на автомагистрала „Хемус“ в посока Варна в района на село Врачеш, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

По-рано днес тежкотоварен камион се удари в мантинелата между тунелите „Топли дол“ и „Витиня“, което предизвика сериозни затруднения за преминаващите автомобили. Сигналът за пътнотранспортното произшествие бе подаден около 15:10 ч., а екипи на „Пътна полиция“ регулираха трафика на място.

Катастрофа на АМ „Хемус“: Камион се обърна при тунел „Витиня“, образува се огромно задръстване

Заради инцидента временно движението в участъка край Врачеш се осъществяваше само в активната лента. След като камионът бе изтеглен от пътното платно и участъкът бе разчистен, нормалният трафик бе напълно възстановен.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да продължават да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Източник: Йоана Христова/БТА    
катастрофа АМ Хемус турски тир ПТП затруднено движение Витиня трафик инцидент Пътна полиция
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Извънредни мерки в Черно море: България въвежда строг контрол за преминаващите кораби

Извънредни мерки в Черно море: България въвежда строг контрол за преминаващите кораби

Актриса от „Двама мъже и половина“ разкри каква е била истинската ѝ заплата в сериала

Актриса от „Двама мъже и половина“ разкри каква е била истинската ѝ заплата в сериала

Ердоган след срещата със Зеленски: Атаките срещу кораби в Черно море са абсолютно неприемливи

Ердоган след срещата със Зеленски: Атаките срещу кораби в Черно море са абсолютно неприемливи

Паника сред вложителите: Сърбия отне лиценза на „Алта банка“ дни след загубата на Вучич

Паника сред вложителите: Сърбия отне лиценза на „Алта банка“ дни след загубата на Вучич

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Модерно Audi Quattro с V8 двигател до 10 000 об./мин?! Да, моля

Модерно Audi Quattro с V8 двигател до 10 000 об./мин?! Да, моля

carmarket.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 1 ден
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 23 часа
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 1 ден
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ескалация във Франция: Сблъсъци с полицията, коктейли „Молотов“ и запалени знамена на масовите протести

Ескалация във Франция: Сблъсъци с полицията, коктейли „Молотов“ и запалени знамена на масовите протести

Свят Преди 7 минути

Ожесточени сблъсъци белязаха новите протести във Франция срещу високия стандарт на живот. Десетки хиляди излязоха по улиците, а в Париж, Лион и Бордо се стигна до хвърляне на коктейли „Молотов“, ранени полицаи и изгаряне на чужди национални флагове

Крал Чарлз III останал ужасен от неочаквана среща с призрак

Крал Чарлз III останал ужасен от неочаквана среща с призрак

Любопитно Преди 3 часа

Чарлз III е изпитвал истински ужас от паранормални явления в имението Сандрингам. Паранормални изследователи разкриват защо Бъкингамският дворец също е обитаван от духове, а кралица Камила с години отказвала да влезе в имението „Дъмфрис Хаус“

Хари Худини

Нови разкрития за Хари Худини: Умрял ли е наистина кралят на магията навръх Хелоуин

Свят Преди 4 часа

100 години след кончината на легендарния илюзионист нова книга разпалва отново споровете около датата и причините за смъртта му, а редки негови творби излизат на бял свят

Мащабна акция в Старозагорско: 13 задържани и 7 издирвани при полицейска операция

Мащабна акция в Старозагорско: 13 задържани и 7 издирвани при полицейска операция

България Преди 4 часа

Проверени са близо 900 души и над 370 автомобила в рамките на мащабната акция срещу престъпленията срещу политическите права на гражданите

Украйна удари фабрика, произвеждаща ракетно гориво в Ростовска област

Украйна удари фабрика, произвеждаща ракетно гориво в Ростовска област

Свят Преди 5 часа

При комбинираната атака с дронове и ракети „Нептун“ са нанесени щети на четири производства на комбината „Каменски“, както и на четири склада за боеприпаси

Американски самолет Poseidon патрулира над българската икономическа зона в Черно море

Американски самолет Poseidon патрулира над българската икономическа зона в Черно море

България Преди 5 часа

Самолетът Boeing P-8A Poseidon е наблюдавал морската обстановка в международни води източно от българското крайбрежие поради рискове от руски атаки срещу търговския транспорт

Реджеп Тайип Ердоган и Володимир Зеленски

Зеленски пристигна в Истанбул за важна среща с Ердоган

Свят Преди 5 часа

Украинският президент е на официално посещение в Турция за обсъждане на дипломатическите перспективи, двустранното партньорство и сигурността в Черно море

Права на пациентите при инсулт: Какво поема НЗОК за лечение и възстановяване

Права на пациентите при инсулт: Какво поема НЗОК за лечение и възстановяване

България Преди 5 часа

От спешния прием и рехабилитацията до доживотното проследяване – д-р Димитър Димов от НЗОК разяснява пълния път на пациента и покриваните процедури

Мартин и Николета се изправят срещу Раду и Пелипенко в звездния турнир на “Игри на волята”

Мартин и Николета се изправят срещу Раду и Пелипенко в звездния турнир на “Игри на волята”

Любопитно Преди 6 часа

Ураганите ще получат шанс да заслужат ценни хранителни запаси

Илюстративна снимка

Жълт код за валежи в изборния ден

България Преди 6 часа

НИМХ предупреждава за значителни дъждове и гръмотевици в Западна и Централна България. В планините над 1500–1700 метра валежите ще бъдат от сняг

<p>Седем вагона с амониева селитра дерайлираха в Русе</p>

Седем вагона с амониева селитра дерайлираха в Русе, част от товара се разпиля

България Преди 6 часа

При инцидента в района на Локомотивния и вагонен завод част от товара се е разпилял. Полицията е открила около 20 килограма бяло гранулирано вещество и е иззела проби за изследване

Вик, подозрителен автомобил и отворен багажник: Българка изчезна без следа в Лимасол, полицията се опасява за живота ѝ

Вик, подозрителен автомобил и отворен багажник: Българка изчезна без следа в Лимасол, полицията се опасява за живота ѝ

Свят Преди 6 часа

61-годишната Олга Василиева е в неизвестност от 23 октомври

Кола прелетя през мантинела и се приземи в тревата между блоковете във „Връбница“

Кола прелетя през мантинела и се приземи в тревата между блоковете във „Връбница“

България Преди 7 часа

Очевидци публикуваха снимки в социалните мрежи. Според различни свидетелски версии автомобилът се е движел по мост в посока бул. „Ломско шосе“

Хаменей нареди незабавен отговор на всяка вражеска заплаха срещу Иран

Хаменей нареди незабавен отговор на всяка вражеска заплаха срещу Иран

Свят Преди 7 часа

Върховният лидер разпореди обновяване на списъка с военни цели, така че в него да бъдат включени американски и израелски обекти

МВнР с извънредно предупреждение към българите във Валенсия и Барселона

МВнР с извънредно предупреждение към българите във Валенсия и Барселона

България Преди 8 часа

На 31 октомври са планирани демонстрации в двата испански града. Външното министерство препоръчва избягване на протестните зони и повишено внимание в централните части

Изборът на нов ВСС започна със закъснение и без нужния кворум

Изборът на нов ВСС започна със закъснение и без нужния кворум

България Преди 8 часа

Първоначално са се регистрирали 464 магистрати, а заседанието е започнало с 608 регистрирани съдии след едночасово изчакване

Всичко от днес

От мрежата

11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

dogsandcats.bg

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg
1

Циклон с интензивни есенни дъждове

sinoptik.bg
1

"Не се сърди, човече" в теснолинейката

sinoptik.bg

Ким Катрал разкри как е преминала през перименопаузата: Беше трудно да функционирам с три часа сън

Edna.bg

Жените, които са били обявени за вещици, защото са били твърде свободни

Edna.bg

„Темата на NOVA”: Историята на една медицинска сестра, избрала професията заради най-близкия си човек (ВИДЕО)

Nova.bg

Машините са готови, секциите са под охрана: България очаква президентския балотаж

Nova.bg