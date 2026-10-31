Турски тир катастрофира на АМ "Хемус", движението край Врачеш вече е възстановено

В ъзстановено е движението при 35 км на автомагистрала „Хемус“ в посока Варна в района на село Врачеш, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

По-рано днес тежкотоварен камион се удари в мантинелата между тунелите „Топли дол“ и „Витиня“, което предизвика сериозни затруднения за преминаващите автомобили. Сигналът за пътнотранспортното произшествие бе подаден около 15:10 ч., а екипи на „Пътна полиция“ регулираха трафика на място.

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Заради инцидента временно движението в участъка край Врачеш се осъществяваше само в активната лента. След като камионът бе изтеглен от пътното платно и участъкът бе разчистен, нормалният трафик бе напълно възстановен.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да продължават да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.