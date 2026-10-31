Актриса от „Двама мъже и половина“ разкри каква е била истинската ѝ заплата в сериала

М елани Лински разкри истината за заплатата си от „Двама мъже и половина“, след като слухове в мрежата твърдяха, че е печелила „луди“ суми, пише HELLO!

49-годишната актриса изпълняваше ролята на Роуз, обсесивната съсетка на Чарли (Чарли Шийн) и Алън (Джон Крайър) в култовия ситком на CBS от 2003 до 2015 г., но поясни, че е получавала много по-малко спрямо спекулациите в Instagram.

„Хей! Съжалявам, но това безумно число се върти в интернет и трябва да ви кажа колко е погрешно“, отговори тя на коментар на фен под видеоклип с Холанд Тейлър, в който тя обсъжда престоя си в шоуто.

Melanie Lynskey widerspricht Spekulationen über ihre Gage bei „Two and a Half Men“ und nennt konkrete Zahlen. https://t.co/AShY9LFxIH — stern (@sternde) October 31, 2026

„Участвала съм в едва 63 от общо 262 епизода на сериала. Печелех буквално една десета от заявената сума на епизод“, уточни тя, разкривайки, че началният ѝ хонорар е бил 20 000 долара на епизод, с петпроцентно увеличение всеки сезон.

Мелани добави: „Но повече от половината епизоди, които заснех, бяха в първите два сезона. Най-високата сума, която получих, беше около 43 000 долара за един единствен епизод в последния сезон.“

„Това е преди удръжките за агенти, мениджъри, бизнес мениджъри и данъци, така че накрая взимаш около 50% от тази сума.“, казва тя.

Актрисата призна, че макар възнаграждението ѝ да не се е доближавало до милионните хонорари на главните актьори, то е било „огромно“ за нея тогава и напълно достатъчно, за да се чувства сигурна, започвайки участието си на 25-годишна възраст.

Melanie Lynskey Calls 'Two And A Half Men' Salary Rumors 'Insane,' Reveals How Much She Was Really Paid Read more: https://t.co/7vGPGFa9kg https://t.co/5DMD77ItUn — Parade Magazine (@ParadeMagazine) October 31, 2026

„Бях изключително благодарна за работата и за парите“, сподели тя. „Това ми позволи да плащам малката си ипотека и сметки, да си позволявам участия в независими филми и да изградя кариера.“, добавя тя.

„Но съществува това абсурдно схващане, че съм спечелила милиони долари, а това е толкова нелепо.“, каза актрисата.

Лински продължи: „Ще кажа, че тези пари бяха огромни за мен! Бях на 25 години, когато започнах, и само след няколко години успях да внеса първоначална вноска за къща.“

„Винаги си мисля колко съм късметлийка спрямо огромното мнозинство актьори, защото е изключително трудно да се издържаш от тази професия. По онова време се борех толкова много, затова бях истински благодарна.“, добавя тя.

В заключение тя коментира: „Това не беше моето шоу и се чувствах напълно добре с това, което ми плащаха. Просто се дразня, когато фактите се представят погрешно.“

Holland Taylor slams Two And A Half Men salary: 'Never gave me a raise' https://t.co/2uQrMxxhNN — PinkNews (@PinkNews) October 26, 2026

Темата за доходите на актьорите излезе на преден план, след като потребител изтъкна колко скромно е била заплащана Холанд Тейлър – в ролята на Евелин, майката на Чарли и Алън – в сравнение с официално отчетените хонорари на останалите звезди.

„Никога не са ми плащали особено добре в този сериал. Платиха ми колкото бях взимала за участие в телевизионна поредица осем години по-рано“, сподели Тейлър в интервю за предаването „Алхимия с Антъни Мейсън“.

„Имах четири номинации за „Еми“, а никога не ми повишиха заплатата, което по принцип е стандартна практика“, добави тя.