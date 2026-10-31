Вокалистът на Deep Purple Иън Гилън е приет в болница

Ф ронтменът на легендарната рок група Deep Purple Иън Гилън е бил приет в болница след внезапен медицински инцидент, съобщава „Дейли Стар“. Заради състоянието му групата бе принудена да отмени два предстоящи концерта в Германия.

Deep Purple съобщи за хоспитализацията на певеца в публикация в интернет. Музикантите трябваше да излязат на сцената в зала QI Arena в Лайпциг на 31 октомври, а на следващата вечер – в Sporthalle в Хамбург. Здравословният проблем на Гилън обаче наложи спешната отмяна и на двете участия.

Deep Purple singer Ian Gillan, 81, is hospitalized for medical emergency forcing band to cancel shows https://t.co/2R11Jy22Cl — Daily Mail (@DailyMail) October 31, 2026

„С голямо разочарование Deep Purple трябва да обяви, че няма да може да изнесе планираните концерти тази вечер в QI Arena (Лайпциг) и утре вечер в Sporthalle (Хамбург). Причината е спешен медицински случай, свързан с Иън Гилън, вследствие на който той в момента е хоспитализиран“, посочиха от групата в официалното си изявление.

От екипа на рокаджиите не разкриха подробности за естеството на медицинския проблем, но увериха притежателите на билети, че концертите ще бъдат насрочени за нови дати. Всички закупени билети ще важат за пренасрочените събития веднага щом бъде намерен подходящ момент за провеждането им.

Новината предизвика вълна от подкрепа сред почитателите на групата, като хиляди фенове използваха социалната мрежа X, за да пожелаят бързо и пълно възстановяване на певеца.

Иън Гилън е сред ключовите фигури в историята на световната рок музика. Той се присъединява към Deep Purple през 1969 г., като макар през годините да е прекъсвал участието си за самостоятелни проекти или кратък престой като вокалист на Black Sabbath, и днес продължава да бъде разпознаваемият глас и фронтмен на бандата. Към момента почитателите остават в очакване на допълнителна информация за здравословното му състояние и новия график на турнето.