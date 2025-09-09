Нарастващото неравенство – проблемът, с който САЩ не могат да се справят

В наши дни, богатството, което е концентрирано в САЩ, достига безпрецедентни нива. На пръв поглед, това е отлична новина за жителите на страната. Истината, обаче, е друга. Близо 70% от въпросното богатство е в ръцете на най-заможните 10 на сто от американците. Нарастващите печалби на големите корпорации облагодетелстват предимно техните акционери, но по никакъв начин не се отразяват върху приходите на работническата класа. Редица експерти предупреждават, че политиката, водена от администрацията на президента Доналд Тръмп, допълнително разширява бездната между бедни и богати. Прогнозите сочат, че до 2033 г. най-бедните 20% от жителите на САЩ ще трябва да плащат значително по-високи данъци, докато най-заможните 0,1% ще могат да се възползват от облекчения в размер на около 43 млрд. долара. Какви са причините за това разделение и дали ще бъдат взети мерки за справянето с този проблем?

From @madebyhistory: At the founding of America, leaders predicted that a concentration of wealth would weaken the republichttps://t.co/Qag6lVcunF — TIME (@TIME) July 7, 2025

Богати и бедни

Десетилетията след края на Втората световна война се характеризират с икономически възход и значително увеличаване на средствата, с които разполагат американските домакинства. През 70-те години на миналия век, обаче, ситуацията постепенно започва да се променя. За икономистите, Брутният вътрешен продукт е основният показател, по който може да се направи заключение какво е състоянието на дадена страна. Някои, обаче, поставят акцент върху въпроса къде точно отиват парите – при работниците или техните работодатели? Отговорът представя далеч по-точна картина за ефектите от икономическия растеж върху живота на хората.

Какво сочи статистиката? Обяснено накратко – докато корпорациите непрекъснато забогатяват, служителите им на практика обедняват. Делът от БВП, отиващ за работниците, е нараснал с 12% в периода между 1947 и 1970 г. През последните пет десетилетия, той е отбелязал спад от 14 на сто. Обратната тенденция се забелязва при бизнеса. През двете десетилетия след края на Втората световна война, приходите му са намалели с 18%, а от 1970 г. до днес са нараснали с впечатляващите 34 на сто. Нещо повече – корпоративните печалби са изпреварили икономическия растеж с цели 193% за същия период, а дивидентите на акционерите като дял от БВП са нараснали с космическите 274 на сто. Тъжната равносметка на експертите сочи, че към 2023 г. работническата класа на практика е загубила цялата си печалба, натрупана от 1947 г. до днес. Ако работниците бяха запазили дела си от БВП, те щяха да са спечелили 1,7 трилиона долара повече само през въпросната 2023 г. Тук трябва да се отбележи, че нито една президентска администрация, управлявала САЩ през последния половин век, не е взела мерки за справянето с този проблем.

America’s lowest-paid workers are suffering a sharper slowdown in wage growth than their richer peers, adding to the pressure on Donald Trump over inequality https://t.co/1P20Ejl7h7 pic.twitter.com/pfDmujRwH0 — Financial Times (@FT) August 4, 2025

Заплаха за демокрацията

Анализаторите са единодушни, че неравенството представлява огромно предизвикателство за демокрацията, което може да има катастрофални последици за американското общество. Подобно заключение никак не е преувеличено, особено като се има предвид, че най-бедните 50% от американците притежават едва 3 на сто от средствата в САЩ. Това няма как да не доведе до някои стряскащи заключения. Едно от тях е свързано със здравеопазването в страната. Редица лекарски организации предупреждават, че продължителността на живота на американците непрекъснато намалява (особено сред хората с ниски доходи) и е по-ниска от тази на жителите на други развити страни. Икономическите сътресения също така водят до зачестяване на психичните заболявания, смъртните случаи, предизвикани от злоупотреба с алкохол или наркотични вещества, а и на самоубийствата. Социолозите допълват, че неравенството е сред водещите причини за разводите. Всеизвестен факт е, че разпадането на семействата има катастрофален ефект върху децата, които впоследствие могат да развият сериозни неврологични и емоционални проблеми. Това на свой ред увеличава риска от пристрастяване към наркотици или алкохол. В същото време, редица проучвания сочат, че разводите намаляват тогава, когато минималните заплати и спестяванията на домакинствата нарастват.

За никого не е тайна, че колкото по-голямо е неравенството в дадено общество, толкова по-корумпирано става то. Основната причина за това е, че доверието в институциите се подкопава, а онези хора, които разполагат с най-значителни средства, лесно се превръщат във водещ фактор в политиката и вземането на решенията, определящи бъдещето на страната. От 2010 г. насам законите, налагащи стриктни правила за финансирането на политическите кампании в САЩ, бяха значително отслабени, което на свой ред увеличи риска от корупция. Показателно е случилото се в навечерието на миналогодишните президентски избори, когато най-богатият човек на планетата Илон Мъск отпусна около 250 млн. за кампанията на Тръмп. След победата на републиканеца и завръщането му в Белия дом, милиардерът застана начело на т. нар. Департамент за правителствена ефективност и се превърна в един от най-влиятелните представители на администрацията на държавния глава (въпреки всичко това, „романсът“ между Тръмп и Мъск вече е в историята, след като приключи със зрелищен скандал).

Една от идеите, стоящи в основата на САЩ още от тяхното създаване, е тази за „общото благосъстояние“. Неслучайно, тези думи присъстват в преамбюла на американската конституция. Увеличаването на неравенството означава, че концепцията за въпросното „общо благосъстояние“ все по-често се пренебрегва. Все повече хора се притесняват както за намаляващите си доходи, така и от опасността да загубят работата си – нещо, което се превръща във все по-сериозен проблем заради бързите темпове, с които се развиват технологиите, използващи изкуствен интелект. В резултат на всичко това, броят на американците, които не се интересуват от политическия живот и открито заявяват, че нямат намерение да гласуват, непрекъснато нараства. Някои песимистични настроени анализатори смятат, че тази тенденция предвещава краха на американската демокрация. Според тях, недоверието, което хората изпитват към политическия елит, ги кара да симпатизират на популисти с радикални възгледи, които в редица отношения искат да превърнат САЩ в авторитарна диктатура. Въпреки всички предизвикателства, пред които е изправено американското общество, надежда за позитивна промяна все още има, но само ако възстановяването на „общото благосъстояние“ и социалната стабилност се превърнат в основен приоритет за властите. Не бива да се забравя, че упадъкът на демокрацията и увеличаването на неравенството не са необратими процеси, но справянето с тях изисква изготвянето на дългосрочна стратегия и вземането на някои смели решения.

