САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите

Струпването на американски сили повдигна въпроси относно намеренията на администрацията на Тръмп

24 октомври 2025, 20:44
САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите
Източник: istock/Getty Images

В оенният министър на САЩ Пит Хегсет нареди изпращането на ударна група със самолетоносач, разположена в момента в Европа, в Карибския регион на фона на масивното струпване на американски военни сили в региона, предава Си Ен Ен.

САЩ удариха още един кораб от Венецуела, поне 6 загинали

Ударната група „Джералд Р. Форд“ и свързаното с нея въздушно крило са изпратени, за да „разбият транснационалните престъпни организации и да се противодейства на наркотероризма“, заяви прессекретарят на Пентагона Шон Парнел в изявление, публикувано в X.

САЩ с нов удар срещу наркотрафиканти в Тихия океан

Струпването на американски сили повдигна въпроси относно намеренията на администрацията на Тръмп в региона.

Администрацията многократно е заявявала, че военното присъствие е част от кампания за борба с наркотрафика, но президентът Доналд Тръмп също така обмисля удари във Венецуела като част от по-широка стратегия, насочена към отслабване на режима на Николас Мадуро.

Източник: CNN    
Пит Хегсет Доналд Тръмп Самолетоносач Джералд Р. Форд Карибски регион
Всичко от днес

