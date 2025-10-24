САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите

В оенният министър на САЩ Пит Хегсет нареди изпращането на ударна група със самолетоносач, разположена в момента в Европа, в Карибския регион на фона на масивното струпване на американски военни сили в региона, предава Си Ен Ен.
Ударната група „Джералд Р. Форд“ и свързаното с нея въздушно крило са изпратени, за да „разбият транснационалните престъпни организации и да се противодейства на наркотероризма“, заяви прессекретарят на Пентагона Шон Парнел в изявление, публикувано в X.
Струпването на американски сили повдигна въпроси относно намеренията на администрацията на Тръмп в региона.
Администрацията многократно е заявявала, че военното присъствие е част от кампания за борба с наркотрафика, но президентът Доналд Тръмп също така обмисля удари във Венецуела като част от по-широка стратегия, насочена към отслабване на режима на Николас Мадуро.
STATEMENT:— Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 24, 2025
In support of the President’s directive to dismantle Transnational Criminal Organizations (TCOs) and counter narco-terrorism in defense of the Homeland, the Secretary of War has directed the Gerald R. Ford Carrier Strike Group and embarked carrier air wing to the U.S.…