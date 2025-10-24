Млад мъж се взриви на гара в Украйна

М лад мъж детонира взривно устройство, докато гранични служители проверяваха документи на железопътна гара в Северна Украйна днес, като загинаха самият той и три жени, предаде "Ройтерс", позовавайки се на Държавната служба за гранична охрана.

Мъж се взриви на руско-украинската граница

Поне 12 души са пострадали при експлозията на гарата в Овруч, близо до границата с Беларус. Сред убитите жени, които са на 29, 58 и 82 години, е и служителка на граничната служба.

Седем души са ранени при взрив близо до Одеса

Мъжът, задействал взривното устройство, е 23-годишен жител на град Харков в Североизточна Украйна, който наскоро е бил задържан при опит да пресече границата.