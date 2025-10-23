Свят

Китай спря покупките на руски морски петрол

23 октомври 2025, 19:15

Г олемите китайски държавни петролни компании спряха покупките на руски морски петрол, след като Съединените щати наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл", двете най-големи петролни компании в Русия, предава "Ройтерс".

Рафинериите в Индия, най-големият купувач на руски петрол, обявиха, че са в готовност рязко да намалят вноса от Русия, за да се съобразят със санкциите на САЩ.

"Ройтерс" посочва, че рязкото намаляване на покупките от двамата най-големи вносители на руски петрол, не само ще ограничи приходите в бюджета на Русия, но и ще принуди водещите вносители да търсят алтернативни източници за доставки на суровината, което ще повиши световните цени.

Китайските държавни петролни компании PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil ще се въздържат от търговия с морски руски петрол поне в краткосрочен план поради опасения от санкции от САЩ, отчита "Ройтерс".

Китай внася приблизително 1,4 милиона барела руски петрол на ден по море, като по-голямата част купува от независими рафинерии, включително малки оператори.

"Роснефт" и "Лукойл" продават по-голямата част от продкукцията си на Китай чрез посредници, вместо директно да се занимават с купувачи.

Междувременно независимите рафинерии вероятно ще спрат покупките, за да оценят въздействието на възможните санкции от САЩ, но все пак ще се опитата да продължат покупките на руски петрол, считат търговци.

Преди обявяването на санкциите в сряда, офертите за суров петрол ESPO с товарене през ноември се понижиха до премия от 1 долар за барел спрямо добивания в Северно море сорт Брент.

Китай също така внася приблизително 900 000 барела руски петрол на ден по тръбопровод, като целият обем отива за PetroChina. Вероятно този внос няма да бъде засегнат от санкциите на САЩ.

Сега се очаква Индия и Китай да се обърнат към други доставчици, което ще повиши цените на несанкционирания петрол от Близкия изток, Африка и Латинска Америка.

Източник: Reuters    
Руски петрол Санкции на САЩ Китай Индия




