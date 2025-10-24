Любопитно

Нови двама воини напускат Дивия север на “Игри на волята” тази вечер

Феномени и Завоеватели излизат в битка за спасение

24 октомври 2025, 18:18
Нови двама воини напускат Дивия север на “Игри на волята” тази вечер
Н ови две съдби ще бъдат решени на Арената на екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Номинираните Ивайло и Радостина от Завоевателите и Гизем и Наталия от Феномените ще се изправят един срещу друг в сблъсък за спасение. Победителят ще продължи участието си в надпреварата, загубилият ще каже сбогом на Дивия север, а двама ще бъдат изпратени на индивидуална елиминационна битка.

Междувременно в Резиденцията и Стопанството ще настанат размирни времена. Пасивността на мъжете при Сините и отказът им да участват в елиминационни дуели, за да защитят целостта на племето ще предизвика изненадващо разделение в редиците им. Съвет на капитана Ивайло към бившата му коалиционна партньорка Николета пък ще се окаже в сърцето на потенциален заговор за преврат в племето.

Как ще се пренаредят пластовете в отборите и кои двама воини ще напуснат битката за 100 000 лева?

Не пропускайте да видите в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Игри на волята
