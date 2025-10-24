Кога се очаква грипната епидемия

В ероятно по-висока и реална заболеваемост от грип ще има през ноември – декември, особено по време на празниците, и да се стигне до евентуална епидемия към края на януари. Това каза пред журналисти доц. Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор.

Той участва в семинар „Ваксинационни програми за превенция на остри заразни заболявания, причинени от грипни вируси, РСВ, COVID-19, пневмококи и превенция на вирус-свързани ракови заболявания“.

Грипът идва у нас в края на януари

Има данни от Япония за ранен и интензивен грипен сезон, но не е задължително същото да се случи и в Европа, посочи Кунчев.

По думите му заетостта на болничните легла в момента в страната е много висока, но това не се дължи на грип, а на други вируси.

Ваксинирането срещу грип да бъде безплатно за децата, предложи по-рано днес доц. Кунчев. По думите му имунизацията трябва да бъде осъществявана в рамките на безплатната програма, по която се ваксинират срещу грип и пневмококи хората на възраст на и над 65-години.