Фалит в САЩ надига заплаха от нова световна криза

К омпанията за високорискови кредити "ПраймалЛенд Кепитъл Партнърс" подаде заявление за фалит, което е пореден знак, че американците с ниски доходи са под натиск. Ситуацията изглежда доста подобна на тази в навечерието на Световната финансова криза от 2008 г.

Базираната в Тексас компания предоставя финансиране на автокъщи, фокусирани върху високорискови кредитополучатели - тези с лоша или никаква кредитна история. Заявлението за фалит идва след месеци на преговори с кредитори и след пропуснати лихвени плащания по дълга, предава "Блумбърг".

Проблемът е много по-сериозен, отколкото прогнозираха повечето експерти преди година

В САЩ вече се оформя поредица подобни фалити на фона на нарастващи опасения, че американците не могат да се справят с автомобилните си заеми.

Този стрес сред потребителите поражда опасения, че проблеми може да дебнат за американската икономика след години на лесно кредитиране, напомняйки за периода преди финансовата криза през 2008 г., посочва "Дейли мейл".

Изземванията на автомобили се увеличават рязко в САЩ и милиони са изложени на риск да загубят превозните си средства заради нарастващите плащания.

Активите и пасивите на "ПраймалЛенд Кепитъл Партнърс" възлизат на по-малко от 500 милиона долара. Компанията обяви, че не прекратява дейността си и че ще продължи да финансира и обслужва заеми след фалита, при който ще бъде придобита от кредиторите си.

Кризата в ипотечното кредитиране доведе до изземването на над 3 млн. жилища

Но миналия месец фалира заемодателят и дилър на автомобили "Триколър". По-рано доставчикът на авточасти "ФирстБрандс" също обяви фалит на фона на счетоводен скандал, който накара кредиторите да се борят за над 2 милиарда долара липсващи средства.

По подобен начин се разви ситуацията с високорисковите жилищни заеми през 2007 и 2008 г.

Процентът на високорисковите кредитополучатели - тези с лоша или никаква кредитна история, които са закъснели с поне 60 дни по автомобилните си кредити, достигна 6,43% през август, според "Фич рейтингс". Делът им се е удвоил от 2021 г. насам и е по-голям, отколкото по време на дот-ком рецесията, пандемията от Covid-19 и финансовата криза.

Американци: Автомобилните компании да фалират

Автомобилните заеми са последните плащания, които американците са склонни да пропуснат. Това е така, защото автомобилите са изключително важни за ежедневието на хората в САЩ. Те се нуждаят от тях, за да стигнат до работа, да заведат децата си на училище и дори, за да имат достъп до хранителни стоки, тъй като в много от предградията е забранено да се отварят магазини и ресторанти

Средната цена на нов автомобил в САЩ надхвърля 50 000 долара за първи път в историята. Това, съчетано с високите лихвени проценти, доведе до рязко увеличение на плащанията по автокредити и оказва все по-голям натиск върху собствениците на автомобили.

Шофьорите в САЩ дължат 1,66 трилиона долара автокредити - повече от федералните студентски заеми или кредитните карти и с 20% повече от 2020 г. Тази слабост на автомобилния пазар е ясен показател, че семействата с ниски и средни доходи, които се разглеждат като основата на икономиката, са подложени на нарастващ финансов натиск.