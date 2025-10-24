Свят

Фалит в САЩ надига заплаха от нова световна криза

Шофьорите в САЩ дължат 1,66 трилиона долара автокредити

24 октомври 2025, 21:49
Фалит в САЩ надига заплаха от нова световна криза
Източник: istock/Getty Images

К омпанията за високорискови кредити "ПраймалЛенд Кепитъл Партнърс" подаде заявление за фалит, което е пореден знак, че американците с ниски доходи са под натиск. Ситуацията изглежда доста подобна на тази в навечерието на Световната финансова криза от 2008 г. 

Базираната в Тексас компания предоставя финансиране на автокъщи, фокусирани върху високорискови кредитополучатели - тези с лоша или никаква кредитна история. Заявлението за фалит идва след месеци на преговори с кредитори и след пропуснати лихвени плащания по дълга, предава "Блумбърг".

Проблемът е много по-сериозен, отколкото прогнозираха повечето експерти преди година

В САЩ вече се оформя поредица подобни фалити на фона на нарастващи опасения, че американците не могат да се справят с автомобилните си заеми.

Този стрес сред потребителите поражда опасения, че проблеми може да дебнат за американската икономика след години на лесно кредитиране, напомняйки за периода преди финансовата криза през 2008 г., посочва "Дейли мейл".

Изземванията на автомобили се увеличават рязко в САЩ и милиони са изложени на риск да загубят превозните си средства заради нарастващите плащания.

Активите и пасивите на "ПраймалЛенд Кепитъл Партнърс" възлизат на по-малко от 500 милиона долара. Компанията обяви, че не прекратява дейността си и че ще продължи да финансира и обслужва заеми след фалита, при който ще бъде придобита от кредиторите си.

Кризата в ипотечното кредитиране доведе до изземването на над 3 млн. жилища

Но миналия месец фалира заемодателят и дилър на автомобили "Триколър". По-рано доставчикът на авточасти "ФирстБрандс" също обяви фалит на фона на счетоводен скандал, който накара кредиторите да се борят за над 2 милиарда долара липсващи средства.

По подобен начин се разви ситуацията с високорисковите жилищни заеми през 2007 и 2008 г.

Процентът на високорисковите кредитополучатели - тези с лоша или никаква кредитна история, които са закъснели с поне 60 дни по автомобилните си кредити, достигна 6,43% през август, според "Фич рейтингс". Делът им се е удвоил от 2021 г. насам и е по-голям, отколкото по време на дот-ком рецесията, пандемията от Covid-19 и финансовата криза.

Американци: Автомобилните компании да фалират

Автомобилните заеми са последните плащания, които американците са склонни да пропуснат. Това е така, защото автомобилите са изключително важни за ежедневието на хората в САЩ. Те се нуждаят от тях, за да стигнат до работа, да заведат децата си на училище и дори, за да имат достъп до хранителни стоки, тъй като в много от предградията е забранено да се отварят магазини и ресторанти

Средната цена на нов автомобил в САЩ надхвърля 50 000 долара за първи път в историята. Това, съчетано с високите лихвени проценти, доведе до рязко увеличение на плащанията по автокредити и оказва все по-голям натиск върху собствениците на автомобили.

Шофьорите в САЩ дължат 1,66 трилиона долара автокредити - повече от федералните студентски заеми или кредитните карти и с 20% повече от 2020 г. Тази слабост на автомобилния пазар е ясен показател, че семействата с ниски и средни доходи, които се разглеждат като основата на икономиката, са подложени на нарастващ финансов натиск.

Източник: Daily Mail, Bloomberg    
Фалит Високорискови кредити САЩ
Последвайте ни
Младеж преби човек на пешеходна пътека в София

Младеж преби човек на пешеходна пътека в София

Фалит в САЩ надига заплаха от нова световна криза

Фалит в САЩ надига заплаха от нова световна криза

Обрат за полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

Обрат за полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите

САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите

Неправилната информация: Как да избегнете неизгодни сделки

Неправилната информация: Как да избегнете неизгодни сделки

pariteni.bg
Renault си взе главен дизайнер от Citroen

Renault си взе главен дизайнер от Citroen

carmarket.bg
Тежък инцидент с български военен парашутист
Ексклузивно

Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 1 ден
Китай спря покупките на руски морски петрол
Ексклузивно

Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 1 ден
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Ексклузивно

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 1 ден
<p>Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор</p>
Ексклузивно

Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

Преди 1 ден

Виц на деня

– Г-жо, може ли да ме накажете за нещо, което не съм направил? – Разбира се, че не! – Добре, защото не си написах домашното.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ГЕРБ-СДС оттегля "такса водомер"

ГЕРБ-СДС оттегля "такса водомер"

България Преди 2 часа

Припомняме, че промените бяха приети на първо четене

Стабилно е състоянието на пострадалия военен парашутист

Стабилно е състоянието на пострадалия военен парашутист

Свят Преди 2 часа

Той е със сериозни травми и е настанен в интензивното отделение на УМБАЛ „Свети Георги”

Пуснаха под гаранция обвинените за строителни измами

Пуснаха под гаранция обвинените за строителни измами

Свят Преди 4 часа

Те бяха освободени под парична гаранция в размер на 70 хиляди лева за Али и 10 хиляди лева за Ангелова.

Кога се очаква грипната епидемия

Кога се очаква грипната епидемия

България Преди 4 часа

Има данни от Япония за ранен и интензивен грипен сезон

Хърватия връща задължителната казарма

Хърватия връща задължителната казарма

Свят Преди 4 часа

Загреб премахна наборната военна служба през 2008 г.

Млад мъж се взриви на гара в Украйна

Млад мъж се взриви на гара в Украйна

Свят Преди 5 часа

Загинаха и три жени

<p>Основателят на Telegram предложи да купи откраднатите от Лувъра бижута</p>

Основателят на Telegram предложи да купи откраднатите от Лувъра бижута и да ги дари на OAE

Свят Преди 5 часа

Павел Дуров е руски и френски гражданин и в момента живее във Франция, където е под разследване

САЩ удариха още един кораб от Венецуела, поне 6 загинали

САЩ удариха още един кораб от Венецуела, поне 6 загинали

Свят Преди 5 часа

Това съобщи военният министър на САЩ Пит Хегсет

<p>Кметът на Елин Пелин забрани честването на Хелоуин</p>

Кметът на Елин Пелин забрани честването на Хелоуин в града

България Преди 5 часа

По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин

Катастрофа с полицейски автомобил в Пирдоп

Катастрофа с полицейски автомобил в Пирдоп

България Преди 5 часа

Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни

Желязков: Виетнам е наш доверен приятел

Желязков: Виетнам е наш доверен приятел

България Преди 6 часа

Желязков отбеляза, че официалното посещение на генералния секретар на ВКП в България е едно от знаковите събития

<p>Руслан Трад: България е гореща точка, подложена на хибридни атаки</p>

Руслан Трад в „Телеграфно подкастът“: Войната в Украйна ще продължи, а България е под хибридна атака

Любопитно Преди 6 часа

„Русия и Путин не виждат защо да спират войната.“

Ферарио Спасов

Окончателно: 9 г. затвор за Начо Пантелеев, причинил смъртта на Ферарио Спасов при тежка катастрофа

България Преди 6 часа

Мъжът шофирал със 165 км/ч при разрешени 90 и причинил катастрофа, при която загинал друг водач; върховните съдии определиха присъдата като справедлива и окончателна

<p>&bdquo;Доста е забавно&ldquo; - Джордж Клуни казва, че синът му Александър е негово &bdquo;копие&ldquo;</p>

„Доста е забавно“ - Джордж Клуни казва, че синът му Александър, на 8 години, е негово „копие“

Любопитно Преди 6 часа

Актьорът и съпругата му Амал имат и 8-годишна дъщеря - Ела

Съдът на ЕС се произнесе за цените на парното в България

Съдът на ЕС се произнесе за цените на парното в България

България Преди 7 часа

То е задължително за всички институции и следва да доведе до отмяната на формулата в настоящия ѝ вид

Русия прати топ икономиста си в САЩ за преговори

Русия прати топ икономиста си в САЩ за преговори

Свят Преди 7 часа

Визитата идва на фона на разочарованието на Тръмп от отказа на Кремъл да прекрати войната

Всичко от днес

От мрежата

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Как социалните мрежи превърнаха „нарцисизма“ в етикет?

Edna.bg

Ким Кардашиан обяви, че е диагностицирана с мозъчна аневризма

Edna.bg

Внукът на Маргарита Хранова блесна с хеттрик за Дунав

Gong.bg

"Железничарското" дерби в efbet Лига в СНИМКИ

Gong.bg

Марк Рюте: Изпращането на ракети "Томахоук" в Украйна все още е вариант

Nova.bg

Ангел Кунчев: Обмисля се включване на децата в безплатната програма за ваксинация срещу грип

Nova.bg