Стабилно е състоянието на пострадалия военен парашутист

Той е със сериозни травми и е настанен в интензивното отделение на УМБАЛ „Свети Георги”

24 октомври 2025, 19:40
В стабилно състояние е военнослужещият от Специалните сили, който пострада тежко при парашутен скок в четвъртък следобед на летище „Чешнегирово“. Мъжът е контактен. Той е със сериозни травми и е настанен в интензивното отделение на УМБАЛ „Свети Георги” в Пловдив.

Пострадалият младши сержант е изпълнявал рутинни скокове вчера следобед. Според източници на NOVA, близки до разследването, при един от скоковете при все още неизяснени обстоятелства парашутът му не се е разтворил по правилата. Командосът веднага е бил транспортиран с военен хеликоптер до болница. В момента Военна полиция разследва случая. За инцидента е образувано и досъдебно производство.

Източник: NOVA    
Парашутен скок Военнослужещ Инцидент
