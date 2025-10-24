Основателят на Telegram предложи да купи откраднатите от Лувъра бижута и да ги дари на OAE

О снователят на Telegram Павел Дуров предложи да купи откраднатите бижута от Лувъра и да ги върне в музея - само че не този в Париж, а в Абу Даби, предаде The Sun.

Това се случва след като дръзки обирджии откраднаха безценни бижута от най-популярния художествен музей в света.

Четиримата членове на бандата все още са извън ръцете на правосъдието.

Въпреки нарастващите спекулации относно това кой стои зад кражбата и как точно са успели да извършат такова дръзко деяние, Дуров заяви, че не е изненадан от обира.

The Louvre heist market on @Polymarket just entered its surreal phase.



3 days left, no arrests, odds for recovery still below 15%.



Police call it the most sophisticated theft in decades.



Pavel Durov (@durov) now says he’s ready to buy back the jewels himself and send them to… https://t.co/n9WnOSrc0Z pic.twitter.com/6NZiVngkyu — Carver (@carverfomo) October 22, 2025

Технологичният предприемач заяви: „Това е още един тъжен знак за упадъка на веднъж велика държава, където правителството е усъвършенствало изкуството да разсейва хората с въображаеми заплахи, вместо да се изправя пред реалните.“

Той допълни в X: „Щастлив съм да купя откраднатите бижута и да ги върна обратно в Лувъра. Имам предвид Лувъра в Абу Даби, разбира се; никой не краде от Лувъра в Абу Даби.“

Лувър Абу Даби е голям художествен музей в ОАЕ, който си партнира с едноименния музей на Франция в Париж. Той показва безценни произведения на изкуството от целия свод под огромен, футуристичен купол.

Дуров е основател на платформата Telegram, известен със своя фокус върху поверителността и криптираното писане, който се ползва от над милиард месечно активни потребители по целия свод.

Наричан Марк Зукърбърг или Илън Мъск на Русия, технологичният магнат има приблизителна нетна стойност от 17 милиарда паунда.

Той преди това е заявил, че Европейският съюз „почти забрани правото на гражданите на поверителност“.

Дуров осуди Франция за опита й да прокарва закон, изискващ приложенията за съобщения да сканират личните съобщения на потребителите. Той твърди, че Германия се намеси в последния момент, за да предотврати приемането на закона.

Telegram CEO Pavel Durov stated on X that he was ready to buy the jewelry stolen from the Louvre in Paris and give it to the Louvre Abu Dhabi.



In a series of posts, Durov commented on the robbery, linking it to the decline of France, and ironically offered to buy back the… pic.twitter.com/LkfUFGpB7f — World of Statistics (@stats_feed) October 21, 2025

Това идва след като в понеделник в Лувъра се проведе спешна среща, за да се разбере докрай безпрецедентната кражба.

Дуров също е френски гражданин и в момента живее във Франция, където е под разследване.

Той беше арестуван миналата година, след като пристигна от Азербайджан в Париж с приятелката си Юлия Вивилова, 24-годишна геймърка и инструктор по крипто.

Властите твърдят, че липсата на модерация в Telegram, ограниченото сътрудничество със закона и функции като еднократни номера и криптовалута правят приложението съучастник в трафика на наркотици, педофилия и измами.

Когато Дуров отказа да предаде данни за украински протестиращи на руските служби за сигурност, той на практика беше принуден да се откаже от компанията си и да емигрира през 2014 г.

Той заяви, че френското разследване на неговите дела е „напълно абсурдно“, и допълни: „Само защото престъпници използват нашата услуга за съобщения, наред с много други, не прави хората, които я управляват, престъпници.“

Той каза: „Служителите на Telegram не могат да виждат или четат потребителските съобщения. Затова никога не сме разкрили нито едно лично съобщение.“

Въпреки годишен оперативен бюджет от 280 милиона паунда, една трета от стаите в крилото Дентон на Лувъра – където се случи кражбата – нямаха никакви камери.

Френският президент Еманюел Макрон обеща: „Ние ще си върнем произведенията и извършителите ще бъдат изправени пред правосъдието.“

Той допълни: „Всичко се прави, навсякъде, за да се постигне това, под ръководството на парижката прокуратура.“

Лоран Нунес, френският вътрешен министър, каза, че е започнато разследване за „кражба и престъпна конспирация за извършване на престъпление“ от „високоорганизирана престъпна банда“.

„Бригадата за репресия на бандитизма на съдебната полиция“ води разследването, заедно с Централната служба за борба с трафика на културни ценности.

Нунес каза: „Не можем да предотвратим всичко. Френските музеи имат големи уязвимости.“