Основателят на Telegram предложи да купи откраднатите от Лувъра бижута и да ги дари на OAE

Павел Дуров е руски и френски гражданин и в момента живее във Франция, където е под разследване

24 октомври 2025, 17:01
Основателят на Telegram предложи да купи откраднатите от Лувъра бижута и да ги дари на OAE
Източник: gettyimages

О снователят на Telegram Павел Дуров предложи да купи откраднатите бижута от Лувъра и да ги върне в музея - само че не този в Париж, а в Абу Даби, предаде The Sun

Това се случва след като дръзки обирджии  откраднаха безценни бижута от най-популярния художествен музей в света.

Четиримата членове на бандата все още са извън ръцете на правосъдието.

Въпреки нарастващите спекулации относно това кой стои зад кражбата и как точно са успели да извършат такова дръзко деяние, Дуров заяви, че не е изненадан от обира.

Технологичният предприемач заяви: „Това е още един тъжен знак за упадъка на веднъж велика държава, където правителството е усъвършенствало изкуството да разсейва хората с въображаеми заплахи, вместо да се изправя пред реалните.“

Той допълни в X: „Щастлив съм да купя откраднатите бижута и да ги върна обратно в Лувъра. Имам предвид Лувъра в Абу Даби, разбира се; никой не краде от Лувъра в Абу Даби.“

Лувър Абу Даби е голям художествен музей в ОАЕ, който си партнира с едноименния музей на Франция в Париж. Той показва безценни произведения на изкуството от целия свод под огромен, футуристичен купол.

Дуров е основател на платформата Telegram, известен със своя фокус върху поверителността и криптираното писане, който се ползва от над милиард месечно активни потребители по целия свод.

Наричан Марк Зукърбърг или Илън Мъск на Русия, технологичният магнат има приблизителна нетна стойност от 17 милиарда паунда.

Той преди това е заявил, че Европейският съюз „почти забрани правото на гражданите на поверителност“.

Дуров осуди Франция за опита й да прокарва закон, изискващ приложенията за съобщения да сканират личните съобщения на потребителите. Той твърди, че Германия се намеси в последния момент, за да предотврати приемането на закона.

Това идва след като в понеделник в Лувъра се проведе спешна среща, за да се разбере докрай безпрецедентната кражба.

Дуров също е френски гражданин и в момента живее във Франция, където е под разследване.

Той беше арестуван миналата година, след като пристигна от Азербайджан в Париж с приятелката си Юлия Вивилова, 24-годишна геймърка и инструктор по крипто.

Властите твърдят, че липсата на модерация в Telegram, ограниченото сътрудничество със закона и функции като еднократни номера и криптовалута правят приложението съучастник в трафика на наркотици, педофилия и измами.

Когато Дуров отказа да предаде данни за украински протестиращи на руските служби за сигурност, той на практика беше принуден да се откаже от компанията си и да емигрира през 2014 г.

Той заяви, че френското разследване на неговите дела е „напълно абсурдно“, и допълни: „Само защото престъпници използват нашата услуга за съобщения, наред с много други, не прави хората, които я управляват, престъпници.“

Той каза: „Служителите на Telegram не могат да виждат или четат потребителските съобщения. Затова никога не сме разкрили нито едно лично съобщение.“

Въпреки годишен оперативен бюджет от 280 милиона паунда, една трета от стаите в крилото Дентон на Лувъра – където се случи кражбата – нямаха никакви камери.

Френският президент Еманюел Макрон обеща: „Ние ще си върнем произведенията и извършителите ще бъдат изправени пред правосъдието.“

Той допълни: „Всичко се прави, навсякъде, за да се постигне това, под ръководството на парижката прокуратура.“

Лоран Нунес, френският вътрешен министър, каза, че е започнато разследване за „кражба и престъпна конспирация за извършване на престъпление“ от „високоорганизирана престъпна банда“.

„Бригадата за репресия на бандитизма на съдебната полиция“ води разследването, заедно с Централната служба за борба с трафика на културни ценности.

Нунес каза: „Не можем да предотвратим всичко. Френските музеи имат големи уязвимости.“

Източник: The Sun    
Павел Дуров Лувър Обир Откраднати бижута Франция ОАЕ Сигурност Телеграм Поверителност Организирана престъпност
Последни новини

<p>Кметът на Елин Пелин забрани честването на Хелоуин</p>

Кметът на Елин Пелин забрани честването на Хелоуин в града

България Преди 1 час

По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин

Младеж преби човек на пешеходна пътека в София

Младеж преби човек на пешеходна пътека в София

България Преди 1 час

Пострадалият е със средна телесна повреда

Ферарио Спасов

Окончателно: 9 г. затвор за Начо Пантелеев, причинил смъртта на Ферарио Спасов при тежка катастрофа

България Преди 2 часа

Мъжът шофирал със 165 км/ч при разрешени 90 и причинил катастрофа, при която загинал друг водач; върховните съдии определиха присъдата като справедлива и окончателна

Съдът на ЕС се произнесе за цените на парното в България

Съдът на ЕС се произнесе за цените на парното в България

България Преди 2 часа

То е задължително за всички институции и следва да доведе до отмяната на формулата в настоящия ѝ вид

Русия прати топ икономиста си в САЩ за преговори

Русия прати топ икономиста си в САЩ за преговори

Свят Преди 3 часа

Дмитриев ще се срещне с представители на администрацията на Тръмп

<p>Прокуратурата иска 20 години затвор за &quot;валиумния изнасилвач&quot;</p>

Прокуратурата иска 20 години затвор за "валиумния изнасилвач" Йохан Стелингверф

България Преди 3 часа

Стелингверф беше признат за невиновен за три от общо шест престъпления, за които е подсъдим

НАП с важно напомняне за данъците

НАП с важно напомняне за данъците

България Преди 3 часа

Декларирайте доходи от наеми и дивиденти

Руският министър на отбраната инспектира войските на фронта

Руският министър на отбраната инспектира войските на фронта

Свят Преди 3 часа

Министерството на отбраната на Русия добави, че силите на Кремъл са превзели още четири села в Украйна

Краят на имплантите? Учени отглеждат човешки зъби в лаборатории

Краят на имплантите? Учени отглеждат човешки зъби в лаборатории

Свят Преди 3 часа

Изследователски групи по целия свят работят за да намерят начини за имплантиране или отглеждане на реални биологични зъби

„Страничен ефект“ в „Темата на NOVA“

„Страничен ефект“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

След санкциите на САЩ срещу "Лукойл": МС увери, че няма повод за паника

След санкциите на САЩ срещу "Лукойл": МС увери, че няма повод за паника

България Преди 3 часа

Кабинетът се обедини около ясни мерки за стабилност на енергийния сектор след американските санкции

<p>ЕС заплашва TikTok и Meta с огромни глоби</p>

ЕК предупреди TikTok и Meta - грозят ви глоби до 6% от оборота

Свят Преди 4 часа

В случая с "Мета" се отчита липса на лесен начин потребителите да известяват за незаконно съдържание

Ужас над Лондон, самолет излита в последния момент, за да избегне катастрофа при кацане

Ужас над Лондон, самолет излита в последния момент, за да избегне катастрофа при кацане

Свят Преди 4 часа

Ветровете от бурята принудиха пилотите да прекратят кацането в последната секунда, но вторият опит бе успешен и безопасен

Тръмп: Ще атакувам картелите без одобрение от Конгреса

Тръмп: Ще атакувам картелите без одобрение от Конгреса

България Преди 4 часа

Тръмп отново намекна, че борбата срещу наркокартелите ще се води не само по море, но и по суша

Създадох първия рейв за глухи в света

Създадох първия рейв за глухи в света

Свят Преди 4 часа

Трой Лий е възнаграден с Член на Ордена на Британската империя за приноса си за глухите хора в страната

Откриха мъртъв 48-годишен граничен полицай в Бургаско

Откриха мъртъв 48-годишен граничен полицай в Бургаско

България Преди 4 часа

Сигналът за инцидента е подаден от негови колеги

Всичко от днес

