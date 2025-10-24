България

ГЕРБ-СДС оттегля "такса водомер"

Припомняме, че промените бяха приети на първо четене

24 октомври 2025, 20:16
Обрат за полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък
Младеж преби човек на пешеходна пътека в София
След санкциите на САЩ срещу "Лукойл": МС увери, че няма повод за паника
Шефът на Националната пациентска организация арестуван за принуда чрез оръжие
Зам.-директорът на ГДБОП пред "Телеграфно подкастът": Как ГДБОП свали „царете“ на китайското карго
Ще плащаме ли "такса водомер", без дори да ползваме вода
Георгиев: "Лукойл" у нас отговаря на критериите за санкции на САЩ
Безредици в НС - депутати се сдърпаха, Киселова даде почивка

"Такса водомер" не беше добре представена в комуникационен план".

Това каза председателят на парламентарната комисия за регионално развитие Николай Нанков и уточни, че от ГЕРБ ще предложат промените в законопроекта за водоснабдяването да бъдат оттеглени, предава NOVA.

Припомняме, че промените бяха приети на първо четене в началото на парламентарната седмица и предвиждаха цената на водата за домакинствата да се изчислява според два елемента - употребени кубични метри вода и достъп до услугите - т.нар. "такса водомер".

Кой ще плаща такса "водомер"

"Нашият ангажимент е между първо и второ четене тези текстове да бъдат оттеглени. Ще внесем подобно предложение. Те са насочени към онези български граждани, които са с повече от едно жилище. Това не касае всички собственици на домове, обитаеми целогодишно", поясни Нанков.  

Според него ценообразуването в момента е крайно несправедливо. Предложението на ГЕРБ предвижда при до 10 куб. метра потребено количество тарифата да остане непроменена, а за над 10 куб. метра тя да бъде по-висока.

Като мотиви за оттегляне на предложението от ГЕРБ-СДС посочват oт МРРБ не са обяснили добре темата и тя предизвика реакции и притеснения у гражданите. 

Предложение: По-скъпа вода за домакинствата, които харчат повече кубици

ПГ на ГЕРБ-СДС ще предложи, когато има нарушено водоснабдяване или влошаване качеството на водата, гражданите да не заплащат нищо.

Не трябва най-уязвимите социални групи да плащат същата цена за водоснабдяване, каквато хората, които пълнят басейните си с питейна вода, посочват от ГЕРБ-СДС.

Източник: NOVA    
Младеж преби човек на пешеходна пътека в София

Обрат за полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

