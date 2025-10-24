ГЕРБ-СДС оттегля "такса водомер"

"Такса водомер" не беше добре представена в комуникационен план".
Това каза председателят на парламентарната комисия за регионално развитие Николай Нанков и уточни, че от ГЕРБ ще предложат промените в законопроекта за водоснабдяването да бъдат оттеглени, предава NOVA.
Припомняме, че промените бяха приети на първо четене в началото на парламентарната седмица и предвиждаха цената на водата за домакинствата да се изчислява според два елемента - употребени кубични метри вода и достъп до услугите - т.нар. "такса водомер".
"Нашият ангажимент е между първо и второ четене тези текстове да бъдат оттеглени. Ще внесем подобно предложение. Те са насочени към онези български граждани, които са с повече от едно жилище. Това не касае всички собственици на домове, обитаеми целогодишно", поясни Нанков.
Според него ценообразуването в момента е крайно несправедливо. Предложението на ГЕРБ предвижда при до 10 куб. метра потребено количество тарифата да остане непроменена, а за над 10 куб. метра тя да бъде по-висока.
Като мотиви за оттегляне на предложението от ГЕРБ-СДС посочват oт МРРБ не са обяснили добре темата и тя предизвика реакции и притеснения у гражданите.
Предложение: По-скъпа вода за домакинствата, които харчат повече кубици
ПГ на ГЕРБ-СДС ще предложи, когато има нарушено водоснабдяване или влошаване качеството на водата, гражданите да не заплащат нищо.
Не трябва най-уязвимите социални групи да плащат същата цена за водоснабдяване, каквато хората, които пълнят басейните си с питейна вода, посочват от ГЕРБ-СДС.