Китай игнорира германския външен министър

П осещението на германския външен министър Йохан Вадефул в Китай, планирано за тази неделя, се отменя, съобщи днес говорителка на неговото министерство, цитирана от "Ройтерс".

"Ние отлагаме посещението за по-нататък", съобщи говорителката на пресконференция.

Тя уточни, че е не е имало възможност организирането на достатъчно срещи в Китай, за да бъде оправдано пътуването.

Говорителката отказа да уточни коя от страните е отказала срещите. Тя обаче посочи, че Германия съжалява, предвид ключовата роля на Китай, както в областта на търговията, така и на страна, която "както никоя друга има влияние над Русия във войната ѝ с Украйна".