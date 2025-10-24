Свят

Палестински фракции се споразумяха за правителство в Газа

Групите се обявиха за "продължаване" на подкрепеното от САЩ примирие

24 октомври 2025, 23:59
Палестински фракции се споразумяха за правителство в Газа
Източник: iStock/GettyImages

Р едица палестински фракции се споразумяха да прехвърлят временното управление на ивицата Газа на независим комитет от технократи, предаде ДПА, като цитира съвместна декларация, публикувана днес след среща на палестински организации в Кайро.

Фракциите заявиха, че са се съгласили комитетът да бъде натоварен с управлението на основните услуги в анклава "на базата на прозрачност и национална отчетност" в сътрудничество с арабските страни и международните институции.

"Хамас" и "Фатах" постигнаха споразумение за управлението на Газа след края на войната

В декларацията не се посочват имената на фракциите. Според медийни съобщения обаче сред тях са представители на ислямисткото движение "Хамас", което беше във война с Израел в продължение на две години преди неотдавнашното примирие, и неговият съюзник "Ислямски джихад".

Групите се обявиха за "продължаване" на подкрепеното от САЩ примирие, постигнато по-рано този месец, което предвижда създаването на палестинска комисия под международен контрол за управление на силно опустошената територия.

Фракциите призовават и за приемането на резолюция на ООН за планираното разполагане на международни сили за наблюдение на примирието в ивицата Газа.

"Хамас": Приемаме арабския план за управление на Газа

В изявлението, публикувано на официалния канал на "Хамас" в Телеграм, не се споменават спорни въпроси като разоръжаването на "Хамас" и изключването на въоръжената групировка от политическия живот в следвоенна Газа, отбелязва ДПА.

Фракциите призоваха за среща на всички палестински групи с цел укрепване на Организацията за освобождение на Палестина (ООП), която беше описана като единствения легитимен представител на палестинския народ.

Египетската държавна телевизия "Кахера нюз" съобщи по-рано, че делегации на "Хамас" и неговия съперник "Фатах", основната фракция в ООП, са се срещнали в Кайро, за да обсъдят следвоенните споразумения. 

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Ивицата Газа Палестински фракции Примирие
Последвайте ни
Обрат за полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

Обрат за полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

Фалит в САЩ надига заплаха от нова световна криза

Фалит в САЩ надига заплаха от нова световна криза

Палестински фракции се споразумяха за правителство в Газа

Палестински фракции се споразумяха за правителство в Газа

Литва затвори летища заради балони от Беларус

Литва затвори летища заради балони от Беларус

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Renault си взе главен дизайнер от Citroen

Renault си взе главен дизайнер от Citroen

carmarket.bg
Тежък инцидент с български военен парашутист
Ексклузивно

Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 1 ден
Китай спря покупките на руски морски петрол
Ексклузивно

Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 1 ден
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Ексклузивно

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 1 ден
<p>Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор</p>
Ексклузивно

Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, днес ще готвя нещо специално! – Да предупредя ли пожарната?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?

Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?

Любопитно Преди 1 час

Хостесата заяви, че отношенията й си с бившия военен са приключили

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу Русия и поиска ракети

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу Русия и поиска ракети

Свят Преди 1 час

Русия за пръв път използва планиращи бомби срещу южната украинска Одеска област

САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите

САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите

Свят Преди 4 часа

Струпването на американски сили повдигна въпроси относно намеренията на администрацията на Тръмп

ГЕРБ-СДС оттегля "такса водомер"

ГЕРБ-СДС оттегля "такса водомер"

България Преди 5 часа

Припомняме, че промените бяха приети на първо четене

Стабилно е състоянието на пострадалия военен парашутист

Стабилно е състоянието на пострадалия военен парашутист

Свят Преди 5 часа

Той е със сериозни травми и е настанен в интензивното отделение на УМБАЛ „Свети Георги”

Китай игнорира германския външен министър

Китай игнорира германския външен министър

Свят Преди 6 часа

Не е имало възможност организирането на достатъчно срещи в Китай, за да бъде оправдано пътуването

Нови двама воини напускат Дивия север на “Игри на волята” тази вечер

Нови двама воини напускат Дивия север на “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 7 часа

Феномени и Завоеватели излизат в битка за спасение

Пуснаха под гаранция обвинените за строителни измами

Пуснаха под гаранция обвинените за строителни измами

Свят Преди 7 часа

Те бяха освободени под парична гаранция в размер на 70 хиляди лева за Али и 10 хиляди лева за Ангелова.

Кога се очаква грипната епидемия

Кога се очаква грипната епидемия

България Преди 7 часа

Има данни от Япония за ранен и интензивен грипен сезон

Хърватия връща задължителната казарма

Хърватия връща задължителната казарма

Свят Преди 7 часа

Загреб премахна наборната военна служба през 2008 г.

Млад мъж се взриви на гара в Украйна

Млад мъж се взриви на гара в Украйна

Свят Преди 8 часа

Загинаха и три жени

<p>Основателят на Telegram предложи да купи откраднатите от Лувъра бижута</p>

Основателят на Telegram предложи да купи откраднатите от Лувъра бижута и да ги дари на OAE

Свят Преди 8 часа

Павел Дуров е руски и френски гражданин и в момента живее във Франция, където е под разследване

САЩ удариха още един кораб от Венецуела, поне 6 загинали

САЩ удариха още един кораб от Венецуела, поне 6 загинали

Свят Преди 8 часа

Това съобщи военният министър на САЩ Пит Хегсет

<p>Кметът на Елин Пелин забрани честването на Хелоуин</p>

Кметът на Елин Пелин забрани честването на Хелоуин в града

България Преди 8 часа

По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин

Младеж преби човек на пешеходна пътека в София

Младеж преби човек на пешеходна пътека в София

България Преди 8 часа

Пострадалият е със средна телесна повреда

Катастрофа с полицейски автомобил в Пирдоп

Катастрофа с полицейски автомобил в Пирдоп

България Преди 8 часа

Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни

Всичко от днес

От мрежата

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Как социалните мрежи превърнаха „нарцисизма“ в етикет?

Edna.bg

Ким Кардашиан обяви, че е диагностицирана с мозъчна аневризма

Edna.bg

Лийдс и Илия Груев постигнаха важна победа и задълбочиха кризата в Уест Хем

Gong.bg

Внукът на Маргарита Хранова блесна с хеттрик за Дунав

Gong.bg

Литва затвори летищата във Вилнюс и Каунас заради балони, навлезли от Беларус

Nova.bg

Ваксината срещу варицела за деца става задължителна у нас

Nova.bg