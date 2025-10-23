Свят

Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор, ако Украйна получи и използва „Томахоук“

23 октомври 2025, 19:29
Путин с коментар на санкциите от Тръмп за Русия
Източник: EPA/БГНЕС

Р уският президент Владимир Путин заяви, че новите санкции на САЩ срещу „Лукойл“ и „Роснефт“, са „сериозни“, но няма да окажат съществено влияние върху руската икономика.

„Те са сериозни за нас, разбира се, това е ясно. И ще имат определени последици, но няма да повлияят значително на нашето икономическо благосъстояние“, каза Путин пред журналисти.

Путин: Санкциите срещу нас ще се почувстват от света

Той определи санкциите за „недружелюбен акт“, който „не укрепва отношенията между Русия и САЩ, които едва сега започват да се възстановяват“.

Путин подчерта, че Русия ще продължи „диалога“ със САЩ, въпреки че американският президент Доналд Тръмп отмени предвидената среща между двамата в Будапеща.

Путин: Новите санкции подкопават мира в Украйна

Президентът на Русия също така предупреди за „съкрушителен“ отговор, ако Украйна получи и използва американски ракети срещу руски обекти американски балистични ракети „Томахоук“.

Путин: Русия може да се справи с нова криза

„Диалогът винаги е по-добър от конфронтацията или всякакви спорове, а още повече – от войната. Ние винаги сме подкрепяли продължаването на диалога“, добави Путин.

Източник: БГНЕС    
Санкции Русия САЩ Владимир Путин
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

