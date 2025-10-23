Путин с коментар на санкциите от Тръмп за Русия

Р уският президент Владимир Путин заяви, че новите санкции на САЩ срещу „Лукойл“ и „Роснефт“, са „сериозни“, но няма да окажат съществено влияние върху руската икономика.

„Те са сериозни за нас, разбира се, това е ясно. И ще имат определени последици, но няма да повлияят значително на нашето икономическо благосъстояние“, каза Путин пред журналисти.

Путин: Санкциите срещу нас ще се почувстват от света

Той определи санкциите за „недружелюбен акт“, който „не укрепва отношенията между Русия и САЩ, които едва сега започват да се възстановяват“.

Путин подчерта, че Русия ще продължи „диалога“ със САЩ, въпреки че американският президент Доналд Тръмп отмени предвидената среща между двамата в Будапеща.

Путин: Новите санкции подкопават мира в Украйна

Президентът на Русия също така предупреди за „съкрушителен“ отговор, ако Украйна получи и използва американски ракети срещу руски обекти американски балистични ракети „Томахоук“.

Путин: Русия може да се справи с нова криза

„Диалогът винаги е по-добър от конфронтацията или всякакви спорове, а още повече – от войната. Ние винаги сме подкрепяли продължаването на диалога“, добави Путин.