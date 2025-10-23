Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Д ва руски военни самолета навлязоха днес за около 18 секунди във въздушното пространство на Литва, страна членка на НАТО, съобщиха литовските военни, предаде "Ройтерс".

Двата руски самолета - изтребител Су-30 и самолет-цистерна Ил-78, изглежда са извършвали тренировъчна мисия за презареждане, когато около 18:00 ч. са нарушили границата на Литва, навлизайки откъм Калининград, балтийския ексклав на Русия.

В отговор на това испански изтребители "Юрофайтър Тайфун" от въздушните сили за наблюдение на НАТО в района на Балтийско море са излетели бързо и продължават да патрулират над района, допълниха литовските военни.