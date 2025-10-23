Тежък инцидент с български военен парашутист

П ри изпълнение на планирани парашутни скокове днес е станал инцидент с военнослужещ от Съвместното командване на специалните операции.

Това съобщават от Министерството на отбраната.

Пострадалият младши сержант незабавно е транспортиран с военен хеликоптер в болница, където се извършват необходимите медицински изследвания за установяване на здравословното му състояние.

За инцидента са уведомени неговите близки.