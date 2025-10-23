България

Тежък инцидент с български военен парашутист

Пострадалият младши сержант незабавно е транспортиран с военен хеликоптер в болница

23 октомври 2025, 18:44
Тежък инцидент с български военен парашутист
Източник: istock/Getty Images

П ри изпълнение на планирани парашутни скокове днес е станал инцидент с военнослужещ от Съвместното командване на специалните операции.

Това съобщават от Министерството на отбраната.

Военен пострада тежко при тренировъчен скок с парашут

Пострадалият младши сержант незабавно е транспортиран с военен хеликоптер в болница, където се извършват необходимите медицински изследвания за установяване на здравословното му състояние.

Чуждестранен военен е загинал в учение край Пловдив

За инцидента са уведомени неговите близки.

Източник: MO    
