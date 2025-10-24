България

Катастрофа с полицейски автомобил в Пирдоп

Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни

24 октомври 2025, 16:40
Катастрофа с полицейски автомобил в Пирдоп
Източник: Thinkstock/Guliver

К атастрофа между два леки автомобила, единият от които е служебен автомобил на районното управление в Пирдоп, стана на входа на града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

По информация на полицията няма пострадали.

Патрулка и кола се сблъскаха в Пазарджик

Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.

Извършва се оглед на местопроизшествието, а движението в района е временно ограничено, уточниха от МВР.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ по-рано днес съобщиха, че движението по път I-6 в участъка Пирдоп – Антон е ограничено заради катастрофата.

Източник: БТА, Деница Попова    
Катастрофа Пирдоп МВР
