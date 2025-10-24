България

Обрат за полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

Съдът прекрати съдебното дело и го върна за доразследване на прокуратурата

24 октомври 2025, 19:30
Д нес беше първото съдебно заседание срещу двамата полицаи, обвинени за убийството на задържан от тях мъж в Казанлък. В крайна сметка съдът прекрати съдебното дело и го върна за доразследване на прокуратурата. Причината - допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, предава NOVA.

Случаят е от февруари тази година в Казанлък. 26-годишния Борис Тодоров и 36-годишния Димитър Иванов са обвинени, че при проверка на сигнал по „особено мъчителен начин и с особена жестокост” са причинили смъртта на 47-годишния Даниел Кискинов. 

"Убихте ме!": Последните думи на арестанта, за чиято смърт са обвинени полицаи

Двамата полицейски служители са се отзовали на сигнал за кражба, влизат в дома на Кискинов, след възникнало напрежение започват да му нанасят удари, дори когато е бил с белезници. Мъжът умира заради несъвместими с живота травми. Братът на жертвата разказа, че той не е бил агресивен, а прокуратурата настоява за най-тежките наказания.

„Обвиненията са възможно най-тежките по нашия Наказателен кодекс - за умишлено убийство от длъжностно лице, в случая полицейски орган, при изпълнение на служебните му задължения. И за това, че убийството е извършено по особено жесток начин и особено мъчително за жертвата”, обясни прокурор Митко Игнатов.

След смъртта на арестант в Казанлък: Двама полицаи са привлечени като обвиняеми за убийство

„Не никога не е бил агресивен, брат ми винаги е бил добронамерен, към който и да било, въпреки че психическото му състояние не беше много добро последните години”, заяви Васил Бошнаков, брат на убития Даниел.

Трагедията предизвика протести в Казанлък и беше определена от МВР като "уронваща престижа на институцията". По случая са събрани много доказателство от експертизи и видеокамери. Прокуратурата повдигна обвинение за убийство при изпълнение на служба, според което полицаите могат да получат наказание от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без право на помилване.

Източник: NOVA    
