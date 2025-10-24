Любопитно

Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?

Хостесата заяви, че отношенията й си с бившия военен са приключили

24 октомври 2025, 23:54
Д раматичен развой на любовните отношения между красивата Сияна и харизматичния Стефанов шокира съквартирантите в Big Brother. Младата хостеса, която носи името Въшка в Къщата, заяви пред Давид, един от най-близките ѝ приятели в социалния експеримент, че е взела решение да приключи отношенията си с бившия военен. Това се случи, след като тя дочу разговор между Стоянов и други участници, в който става ясно, че той е загубил интерес към нея.

Източник: NOVA

В съботния лайв епизод един от номинираните - Лена, Цецо, Валентин и Мина ще напусне завинаги Big Brother. Зрителите могат да подкрепят любимеца си в приложението на NOVA PLAY. Четиримата номинирани са в изолация след седмичната мисия “Апокалипсис”. Те обаче имат право да наблюдават останалите и вече видяха двуличната природа на много от тях. Това ще даде множество основания за сериозни конфликти в следващите епизоди.

Как ще се развият отношенията между Стоянов и Въшка? Как ще се промени атмосферата в Къщата след взаимното наблюдение на съквартирантите и кой ще е поредният участник, който ще напусне Big Brother?

Не пропускайте Big Brother Live в събота от 21:00 ч. само по NOVA!

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
