Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?

Д раматичен развой на любовните отношения между красивата Сияна и харизматичния Стефанов шокира съквартирантите в Big Brother. Младата хостеса, която носи името Въшка в Къщата, заяви пред Давид, един от най-близките ѝ приятели в социалния експеримент, че е взела решение да приключи отношенията си с бившия военен. Това се случи, след като тя дочу разговор между Стоянов и други участници, в който става ясно, че той е загубил интерес към нея.

Източник: NOVA

В съботния лайв епизод един от номинираните - Лена, Цецо, Валентин и Мина ще напусне завинаги Big Brother. Зрителите могат да подкрепят любимеца си в приложението на NOVA PLAY. Четиримата номинирани са в изолация след седмичната мисия “Апокалипсис”. Те обаче имат право да наблюдават останалите и вече видяха двуличната природа на много от тях. Това ще даде множество основания за сериозни конфликти в следващите епизоди.

Как ще се развият отношенията между Стоянов и Въшка? Как ще се промени атмосферата в Къщата след взаимното наблюдение на съквартирантите и кой ще е поредният участник, който ще напусне Big Brother?

