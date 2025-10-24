Младеж преби човек на пешеходна пътека в София

„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен

М ладеж преби човек на пешеходна пътека в центъра на София.

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 20-годишен младеж, нанесъл телесна повреда на 30-годишен мъж по хулигански подбуди.

Прокуратурата обвини и задържа за 48 часа младежа, ударил непознат в "Стрелбище"

Събраните до момента доказателства сочат, че вчера, около 10,30 ч. на бул. „Прага“ в София, след спор на пешеходна пътека, обвиняемият нанесъл удари с юмруци в областта на главата на пострадалия. Вследствие на ударите обвиняемият е нанесъл средна телесна повреда на пострадалия.

По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на наблюдаващ прокурор младежът е задържан за срок до 72 часа.

Обвиниха тийнейджъри, счупили челюстта на мъж по хулигански подбуди

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.