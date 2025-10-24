България

Младеж преби човек на пешеходна пътека в София

Пострадалият е със средна телесна повреда

24 октомври 2025, 16:45
След санкциите на САЩ срещу

След санкциите на САЩ срещу "Лукойл": МС увери, че няма повод за паника
Зам.-директорът на ГДБОП пред

Зам.-директорът на ГДБОП пред "Телеграфно подкастът": Как ГДБОП свали „царете“ на китайското карго
Ще плащаме ли

Ще плащаме ли "такса водомер", без дори да ползваме вода
Георгиев:

Георгиев: "Лукойл" у нас отговаря на критериите за санкции на САЩ
Безредици в НС - депутати се сдърпаха, Киселова даде почивка

Безредици в НС - депутати се сдърпаха, Киселова даде почивка

"Ос на злото": Западни издания коментират новия пакет от санкции на ЕС срещу Русия
„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен

„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен
Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София

Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София

М ладеж преби човек на пешеходна пътека в центъра на София. 

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 20-годишен младеж, нанесъл телесна повреда на  30-годишен мъж по хулигански подбуди.

Прокуратурата обвини и задържа за 48 часа младежа, ударил непознат в "Стрелбище"

Събраните до момента доказателства сочат, че вчера, около 10,30 ч. на бул. „Прага“ в София, след спор на пешеходна пътека, обвиняемият нанесъл удари с юмруци в областта на главата на пострадалия. Вследствие на ударите обвиняемият е нанесъл средна телесна повреда на пострадалия.

По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на наблюдаващ прокурор младежът е задържан за срок до 72 часа.

Обвиниха тийнейджъри, счупили челюстта на мъж по хулигански подбуди

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Източник: Prb.bg    
София Хулигански подбуди Пешеходна пътека Насилие
Катастрофа с полицейски автомобил в Пирдоп

Катастрофа с полицейски автомобил в Пирдоп

Млад мъж се взриви на гара в Украйна

Млад мъж се взриви на гара в Украйна

„Доста е забавно" - Джордж Клуни казва, че синът му Александър, на 8 години, е негово „копие"

„Доста е забавно“ - Джордж Клуни казва, че синът му Александър, на 8 години, е негово „копие“

Хърватия връща задължителната казарма

Хърватия връща задължителната казарма

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Основни грижи за Йоркширските териери

Основни грижи за Йоркширските териери

Тежък инцидент с български военен парашутист
Ексклузивно

Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 23 часа
Китай спря покупките на руски морски петрол
Ексклузивно

Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 22 часа
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Ексклузивно

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 20 часа
Путин предупреди за „съкрушителен" отговор
Ексклузивно

Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

Преди 22 часа

Основателят на Telegram предложи да купи откраднатите от Лувъра бижута и да ги дари на OAE

Основателят на Telegram предложи да купи откраднатите от Лувъра бижута и да ги дари на OAE

Преди 53 минути

Павел Дуров е руски и френски гражданин и в момента живее във Франция, където е под разследване

САЩ удариха още един кораб от Венецуела, поне 6 загинали

САЩ удариха още един кораб от Венецуела, поне 6 загинали

Преди 1 час

Това съобщи военният министър на САЩ Пит Хегсет

Ферарио Спасов

Окончателно: 9 г. затвор за Начо Пантелеев, причинил смъртта на Ферарио Спасов при тежка катастрофа

Преди 2 часа

Мъжът шофирал със 165 км/ч при разрешени 90 и причинил катастрофа, при която загинал друг водач; върховните съдии определиха присъдата като справедлива и окончателна

Съдът на ЕС се произнесе за цените на парното в България

Съдът на ЕС се произнесе за цените на парното в България

Преди 2 часа

То е задължително за всички институции и следва да доведе до отмяната на формулата в настоящия ѝ вид

Русия прати топ икономиста си в САЩ за преговори

Русия прати топ икономиста си в САЩ за преговори

Преди 3 часа

Дмитриев ще се срещне с представители на администрацията на Тръмп

Прокуратурата иска 20 години затвор за "валиумния изнасилвач" Йохан Стелингверф

Прокуратурата иска 20 години затвор за "валиумния изнасилвач" Йохан Стелингверф

Преди 3 часа

Стелингверф беше признат за невиновен за три от общо шест престъпления, за които е подсъдим

НАП с важно напомняне за данъците

НАП с важно напомняне за данъците

Преди 3 часа

Декларирайте доходи от наеми и дивиденти

Руският министър на отбраната инспектира войските на фронта

Руският министър на отбраната инспектира войските на фронта

Преди 3 часа

Министерството на отбраната на Русия добави, че силите на Кремъл са превзели още четири села в Украйна

Краят на имплантите? Учени отглеждат човешки зъби в лаборатории

Краят на имплантите? Учени отглеждат човешки зъби в лаборатории

Преди 3 часа

Изследователски групи по целия свят работят за да намерят начини за имплантиране или отглеждане на реални биологични зъби

„Страничен ефект" в „Темата на NOVA"

„Страничен ефект“ в „Темата на NOVA“

Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

ЕК предупреди TikTok и Meta - грозят ви глоби до 6% от оборота

ЕК предупреди TikTok и Meta - грозят ви глоби до 6% от оборота

Преди 4 часа

В случая с "Мета" се отчита липса на лесен начин потребителите да известяват за незаконно съдържание

Ужас над Лондон, самолет излита в последния момент, за да избегне катастрофа при кацане

Ужас над Лондон, самолет излита в последния момент, за да избегне катастрофа при кацане

Преди 4 часа

Ветровете от бурята принудиха пилотите да прекратят кацането в последната секунда, но вторият опит бе успешен и безопасен

Тръмп: Ще атакувам картелите без одобрение от Конгреса

Тръмп: Ще атакувам картелите без одобрение от Конгреса

Преди 4 часа

Тръмп отново намекна, че борбата срещу наркокартелите ще се води не само по море, но и по суша

Създадох първия рейв за глухи в света

Създадох първия рейв за глухи в света

Преди 4 часа

Трой Лий е възнаграден с Член на Ордена на Британската империя за приноса си за глухите хора в страната

Откриха мъртъв 48-годишен граничен полицай в Бургаско

Откриха мъртъв 48-годишен граничен полицай в Бургаско

Преди 4 часа

Сигналът за инцидента е подаден от негови колеги

Пускат директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго

Пускат директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго

Преди 4 часа

Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов

Всичко от днес

