Младеж преби човек на пешеходна пътека в София

М ладеж преби човек на пешеходна пътека в центъра на София.
Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 20-годишен младеж, нанесъл телесна повреда на 30-годишен мъж по хулигански подбуди.
Събраните до момента доказателства сочат, че вчера, около 10,30 ч. на бул. „Прага“ в София, след спор на пешеходна пътека, обвиняемият нанесъл удари с юмруци в областта на главата на пострадалия. Вследствие на ударите обвиняемият е нанесъл средна телесна повреда на пострадалия.
По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на наблюдаващ прокурор младежът е задържан за срок до 72 часа.
Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.