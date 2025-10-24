Свят

Пуснаха под гаранция обвинените за строителни измами

Те бяха освободени под парична гаранция в размер на 70 хиляди лева за Али и 10 хиляди лева за Ангелова.

24 октомври 2025, 17:56
Пуснаха под гаранция обвинените за строителни измами
Източник: Thinkstock/Guliver

Р айонен съд-Пловдив остави без уважение искането на държавното обвинение да бъде постановена най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Милена Ангелова и Басри Али. Те бяха освободени под парична гаранция в размер на 70 хиляди лева за Али и 10 хиляди лева за Ангелова. 

Те са обвинени за осъществяване на квалифицирана измама в условията на продължавано престъпление и във форма на съучастие между двамата. По данни на прокуратурата за период от около три години обвиняемите са въвели в заблуждение над 11 пострадали, като общият размер на вредите е около 640 хиляди лева. Деянията са били извършвани на територията на три области - Пловдив, София и Пазарджик.

Обвиниха строители, измамили хора със стотици хиляди

Престъпната дейност е била свързана със сключване на договори за строително-монтажни работи и договори за заем между Басри Али и пострадалите. Според държавното обвинение Али обещавал, че ще изпълни поетите задължения без да има намерение за това.

Ролята на 35-годишната Ангелова била да изготвя инкриминираните договори за СМР и съответната документация, свързана със строителните дейности. Двамата са с чисто съдебно минало.

"Не смятам да се крия, винаги, когато са ме викали органите на полицията, съм идвал. Имам нужда от време да работя, за да се измъкна от това положение", каза Басри Али пред съда. 

Мечта за дом, превърната в кошмар: Строителят, „ужилил” семейства със стотици хиляди левове

Според Районен съд - Пловдив не може да се направи предположение, че двамата са имали единственото намерение да въвеждат в заблуждение клиентите си. Не е налице и опасност да се укрият или да извършат друго престъпление, поради което беше наложена и по-лека мярка за неотклонение. 

Съдът посочи още, че до момента са извършени множество претърсвания и изземвания. Според разследващите са открити вещи, които имат отношение към предмета на делото. При проверка на обектите е било установено, че са в различен етап на завършване, както и че Али е наемал работници, които да извършат определени дейности за даден период от време, след което договорите им са били прекратявани.  

Пред журналисти прокурор Димитър Костов заяви, че ще протестира определението на съда.

Източник: БТА, Пресиана Вълканова    
Измама Съд Пловдив Басри Али
Последвайте ни
Младеж преби човек на пешеходна пътека в София

Младеж преби човек на пешеходна пътека в София

Млад мъж се взриви на гара в Украйна

Млад мъж се взриви на гара в Украйна

Съдът на ЕС се произнесе за цените на парното в България

Съдът на ЕС се произнесе за цените на парното в България

Пуснаха под гаранция обвинените за строителни измами

Пуснаха под гаранция обвинените за строителни измами

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
10 породи кучета, които гонят мишки и други домашни вредители

10 породи кучета, които гонят мишки и други домашни вредители

dogsandcats.bg
Тежък инцидент с български военен парашутист
Ексклузивно

Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 1 ден
Китай спря покупките на руски морски петрол
Ексклузивно

Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 23 часа
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Ексклузивно

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 21 часа
<p>Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор</p>
Ексклузивно

Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

Преди 23 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да ме накажете за нещо, което не съм направил? – Разбира се, че не! – Добре, защото не си написах домашното.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нови двама воини напускат Дивия север на “Игри на волята” тази вечер

Нови двама воини напускат Дивия север на “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 55 минути

Феномени и Завоеватели излизат в битка за спасение

Кога се очаква грипната епидемия

Кога се очаква грипната епидемия

България Преди 1 час

Има данни от Япония за ранен и интензивен грипен сезон

<p>Кметът на Елин Пелин забрани честването на Хелоуин</p>

Кметът на Елин Пелин забрани честването на Хелоуин в града

България Преди 2 часа

По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин

Катастрофа с полицейски автомобил в Пирдоп

Катастрофа с полицейски автомобил в Пирдоп

България Преди 2 часа

Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни

Желязков: Виетнам е наш доверен приятел

Желязков: Виетнам е наш доверен приятел

България Преди 2 часа

Желязков отбеляза, че официалното посещение на генералния секретар на ВКП в България е едно от знаковите събития

<p>Руслан Трад: България е гореща точка, подложена на хибридни атаки</p>

Руслан Трад в „Телеграфно подкастът“: Войната в Украйна ще продължи, а България е под хибридна атака

Любопитно Преди 3 часа

„Русия и Путин не виждат защо да спират войната.“

Ферарио Спасов

Окончателно: 9 г. затвор за Начо Пантелеев, причинил смъртта на Ферарио Спасов при тежка катастрофа

България Преди 3 часа

Мъжът шофирал със 165 км/ч при разрешени 90 и причинил катастрофа, при която загинал друг водач; върховните съдии определиха присъдата като справедлива и окончателна

<p>&bdquo;Доста е забавно&ldquo; - Джордж Клуни казва, че синът му Александър е негово &bdquo;копие&ldquo;</p>

„Доста е забавно“ - Джордж Клуни казва, че синът му Александър, на 8 години, е негово „копие“

Любопитно Преди 3 часа

Актьорът и съпругата му Амал имат и 8-годишна дъщеря - Ела

Русия прати топ икономиста си в САЩ за преговори

Русия прати топ икономиста си в САЩ за преговори

Свят Преди 4 часа

Дмитриев ще се срещне с представители на администрацията на Тръмп

<p>Прокуратурата иска 20 години затвор за &quot;валиумния изнасилвач&quot;</p>

Прокуратурата иска 20 години затвор за "валиумния изнасилвач" Йохан Стелингверф

България Преди 4 часа

Стелингверф беше признат за невиновен за три от общо шест престъпления, за които е подсъдим

НАП с важно напомняне за данъците

НАП с важно напомняне за данъците

България Преди 4 часа

Декларирайте доходи от наеми и дивиденти

Руският министър на отбраната инспектира войските на фронта

Руският министър на отбраната инспектира войските на фронта

Свят Преди 4 часа

Министерството на отбраната на Русия добави, че силите на Кремъл са превзели още четири села в Украйна

Краят на имплантите? Учени отглеждат човешки зъби в лаборатории

Краят на имплантите? Учени отглеждат човешки зъби в лаборатории

Свят Преди 5 часа

Изследователски групи по целия свят работят за да намерят начини за имплантиране или отглеждане на реални биологични зъби

„Страничен ефект“ в „Темата на NOVA“

„Страничен ефект“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 5 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

След санкциите на САЩ срещу "Лукойл": МС увери, че няма повод за паника

След санкциите на САЩ срещу "Лукойл": МС увери, че няма повод за паника

България Преди 5 часа

Кабинетът се обедини около ясни мерки за стабилност на енергийния сектор след американските санкции

<p>ЕС заплашва TikTok и Meta с огромни глоби</p>

ЕК предупреди TikTok и Meta - грозят ви глоби до 6% от оборота

Свят Преди 5 часа

В случая с "Мета" се отчита липса на лесен начин потребителите да известяват за незаконно съдържание

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Как социалните мрежи превърнаха „нарцисизма“ в етикет?

Edna.bg

Ким Кардашиан обяви, че е диагностицирана с мозъчна аневризма

Edna.bg

Ивелин Попов: По-малко разговори, повече работа на терена

Gong.bg

НА ЖИВО: Локомотив София – Локомотив Пловдив, съставите

Gong.bg

Катастрофа между кола и патрулка блокира Подбалканския път

Nova.bg

Окончателно: 9 години затвор за обвиняемия за смъртта на Ферарио Спасов

Nova.bg